Calcio | Venerdì in campo contro l'Ostiamare per il Vado, Riolfo: "Settimana di lavoro ottima, ma sfidiamo un avversario non semplice"

Tra poco più di 24 ore il Vado sarà chiamato a tornare in campo per l'undicesima giornata del campionato di Serie C.

I rossoblu di mister Riolfo affronteranno in trasferta l'Ostia Mare, in una sfida dal peso specifico importante per determinare gli equilibri tra due squadre in lotta per l'obiettivo salvezza.

“Domani - spiega Riolfo - affrontiamo una squadra collaudata, con idee e principi chiari. È una sfida tra due neopromosse, entrambe ben consapevoli del fatto che dovranno sudarsi l’obiettivo salvezza fino alla fine. L’Ostiamare è un avversario non semplice da affrontare, servirà un buon approccio alla gara e tanta intensità in entrambe le fasi. È uno scontro diretto a tutti gli effetti, un match che vale tanto sia per noi che per loro.

La nostra settimana di lavoro è stata ottima, in primis perché diversi giocatori non al top della forma hanno migliorato la loro condizione e hanno adesso nelle gambe un minutaggio maggiore. Le possibilità di attingere dalla panchina aumentano e questo per noi è importante: si instaura, così, anche una sana competitività all’interno del gruppo. Non saranno della sfida di domani soltanto Malanca e Lionetti, ancora out per i rispettivi infortuni”.