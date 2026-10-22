Giudice Sportivo | Prima Categoria. I provvedimenti nei quattro gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 17/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
MAGHAMIFAR SHRUZ (PREGIO CALCIO)
DE TRIZIO GIANPAOLO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/10/2026
GIRARDI FRANCESCO (PREGIO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ORLANDO ROCCO (PEGLIESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
PAGANO DANILO (CELLA 1956)
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
FIGONE MARCELLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUELFI MATTEO (MURA ANGELI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
MUKAJ BREJDI (OLD BOYS RENSEN)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRICCHI JACOPO (SAVIGNONE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BUCCHIERI MATTEO (MULTEDO 1930)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GERARDI MATTIA (SERRA RICCO 1971)
DI FRANCISCA MATTEO SALVATOR (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOERO TOMMASO (CASTELLETTO)
BOSSA FRANCESCO (CASTELLETTO)
CHESSA FEDERICO (CASTELLETTO)
CROSA NICOLO (CELLA 1956)
STURLESE LUCA (COLLI 2024)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)
CAMPAZZO MATTEO (MURA ANGELI)
TALMOUDI KARIM (MURA ANGELI)
GARBINI PABLO ANDRES (PEGLIESE)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
RIZZO ALESSANDRO (PEGLIESE)
CASASSA TOMMASO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
FABBIANI LORIS (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
DONDERO MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
GARBARINO LUCA (SASSELLO)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
COLUCCIO RICCARDO GIUSEP (SPORTING CLUB AURORA 1975)
SANTINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
TREFILETTI LUDOVICO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
CECCHI MATTEO (CADIMARE CALCIO)
NINOTTI LUCA (CADIMARE CALCIO)
VERONA MARIO (CADIMARE CALCIO)
RAJA ALESSANDRO (CASTELLETTO)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
ARFANOTTI LUCA (COLLI 2024)
PETACCHI NICCOLO (COLLI 2024)
ADORNO NICOLO (G.S. GRANAROLO)
VENTURA DANIELE (G.S. GRANAROLO)
MAZZINO DAVIDE (MARINA GIULIA)
RIZQAOUI EDRIS (MULTEDO 1930)
PESENTI DANIEL HYLMI DA (OLD BOYS RENSEN)
FEDRI SACHA (PEGLIESE)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
GERINI RICCARDO (PREGIO CALCIO)
RIZZO FRANCESCO (PREGIO CALCIO)
ROSSI PIETRO ANGELO (PREGIO CALCIO)
SPECCHIA SAMUELE (PREGIO CALCIO)
DI BARTOLO ENEA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
LONGAGNA NICOLO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BONUCCELLI NICOLO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
OTTONELLI LUCA (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
DE MARTINI ALESSANDRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PERAGALLO PIETRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
STELLA SAMUELE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)
VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)
NORO ARISTIDE (SASSELLO)
EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)
CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SACCO LORENZO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
PARODI FRANCESCO (SORI)
PASTORINO FEDERICO (SORI)
LATIN MATTEO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
MAGGIOLINI FILIPPO (TORRIGLIA 1977)
ATEBA ATEBA BRIAN FREDDY (VALSECCA SPORT & FUN)
PESTARINO STEFANO (VALSECCA SPORT & FUN)
RUSSO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)
GARE DEL 18/10/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 18/10/2026 CALCIO POPOLARE SPEZIA – IRON FOX AMEGLIESE
Il GS
Visto il referto della gara in epigrafe
osservato che nonostante la gara fosse prevista a porte chiuse, come da C.U. 87/2026 del C.R. LIGURIA, erano presenti alcuni soggetti riconducibili alla squadra ospitante i quali, per tutta la durata della gara, rivolgevano ripetutamente espressioni offensive nei confronti dei calciatori della società avversaria ed in particolare di due calciatori. Inoltre gli stessi soggetti contestavano ripetutamente le decisioni del ddg rivolgendogli ripetute espressioni volgari ed offensive.
Le condotte descritte, protrattesi per l'intera durata della gara, contribuivano ad alimentare un clima di tensione, tanto da rendere necessario un richiamo da parte del Direttore di Gara al vicecapitano della società ospitante.
Visti gli artt. artt. 6, 8, 12, 18 e 25 C.G.S.
Dispone
Di comminare la sanzione dell’ammenda pari ad euro 500,00 nei confronti della società CALCIO POPOLARE SPEZIA;
Di disporre lo svolgimento di una un’ulteriore gara casalinga a porte chiuse della società CALCIO POPOLARE SPEZIA al termine della precedente sanzione.
GARE DEL 18/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO:
CALCIO POPOLARE SPEZIA 1 gara
V.D.G.
AMMENDA
Euro 500,00 CALCIO POPOLARE SPEZIA
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/10/2026
FRATINI ALESSIO (ONEGLIA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAMBRINI SIMONE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
Sanzione ridotta per le scuse presentate al termine della gara.
PLICANTI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
VERDUCI DOMENICO (IRON FOX AMEGLIESE)
PONDELLI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
ZOUITA ISMAIL (CISANO)
DALLAGLIO MATTEO (PANCHINA)
BURCHIELLI LORENZO (SAN LAZZARO LUNENSE)
TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (II INFR)
BAKAYOKO MOUSSA (ARGENTINA ARMA)
MENACHO GIANLUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
KACELLARI RICARD (CISANO)
LOBERTO VINCENZO (CISANO)
FLORESE FELICE (IRON FOX AMEGLIESE)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
RAMELLA FEDERICO (PSM RAPALLO)
EZ ZAHRAOUI OTMANE (RICCO LE RONDINI)
UGOLINI MASSIMO (RICCO LE RONDINI)
VOLPE RICCARDO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)
DELFINO LUCA (ANDORA 1966)
ALEMANNO SIMONE (ARGENTINA ARMA)
CRESPI ALESSIO (ARGENTINA ARMA)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MOZZACHIODI DAVIDE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)
LEONINI LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
FIORINI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
BANCALARI CRISTIANO (PANCHINA)
ATTANA MATTEO (PSM RAPALLO)
SPADONI PIETRO (PSM RAPALLO)
CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)
DIDO DANIELE (SAN LAZZARO LUNENSE)
DI PERNA FRANCESCO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
OSMENI ELVIS (VALLECROSIA ACADEMY ASD)