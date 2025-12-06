Calcio, Prima Categoria A. Il Cengio vuole regalarsi un sabato da ricordare, alle 17:00 l'anticipo contro la capolista Virtus Sanremese

Sarà sicuramente un anticipo suggestivo quello in calendario alle 17:00 tra il Cengio e la Virtus Sanremese.

La capolista sta procedendo nel suo cammino verso il salto in Promozione, ma una delle sfide più insidiose dell'intero campionatoper i matuziani passa dal Pino Salvi.

Il Cengio, sotto la guida di mister Chiarlone, ha saputo guadagnarsi il rispetto di tute le avversarie, abbinando come d'abitudine buon gioco e tanti punti in classifica; la Virtus però ha un roster di prim'ordine e una serie di individualità capaci di risolvere la partita da un momento all'altro in piena autonomia.

Un match da seguire anche per le possibili conseguenze di classifica: le inseguitrici della capolista sperano in uno scivolone in terra valbormidese, d'altro canto i granata devono ricominciare a muovere la propria graduatoria in zona playoff, dopo le due sconfitte consecutive esterne contro il Quiliano & Valleggia e l'Ospedaletti.

Fischio d'inizio alle 17:00, dirige Torrazza di Genova.