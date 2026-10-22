Mondiali Enduro | Un successo di sport, partecipazione e promozione per Finale: "Un grande orgoglio per tutti"

Tre giorni di sport internazionale, sei titoli mondiali assegnati e una grande squadra al lavoro lungo i percorsi e nelle aree dell’evento.

Con la cerimonia di premiazione in piazza Vittorio Emanuele, la prima edizione ospitata nella Finale Outdoor Region degli UCI Enduro & E-Enduro World Championships 2026. Un appuntamento che ha portato a Finale Ligure atleti e delegazioni da tutto il mondo, coinvolgendo il territorio in una manifestazione che ha richiesto un’organizzazione articolata, un importante presidio di sicurezza e il contributo di centinaia di persone.

Dalla Parata delle Nazioni di venerdì alle gare di sabato e domenica, il programma ha accompagnato l’assegnazione delle sei maglie iridate con un bilancio sportivo che restituisce anche le dimensioni dell’evento. Complessivamente sono stati oltre 460 gli atleti partecipanti, nelle diverse categorie di Enduro ed E-Enduro, tra professionisti impegnati con le proprie selezioni nazionali e concorrenti delle categorie “open”.

Un appuntamento che ha messo alla prova non soltanto i rider sui trails della Finale Outdoor Region, ma anche una complessa struttura organizzativa, chiamata a coordinare gare, trasferimenti, logistica, assistenza e sicurezza su un territorio ampio e articolato, dando ancora una volta dimostrazione della calorosa accoglienza che tradizionalmente accompagna gli eventi di questa disciplina sul territorio.

Dietro le competizioni ha lavorato una macchina di oltre 500 persone, composta dal Comitato Organizzatore Locale, da figure tecniche e operative, da circa 400 marshall e volontari impegnati lungo i percorsi e da altri 100 volontari a supporto dei ristori, dell’area expo, della segreteria di gara e delle numerose attività connesse alla manifestazione. Un impegno corale che ha coinvolto anche scuole e associazioni del territorio, valorizzando il contributo della comunità locale alla riuscita di un appuntamento sportivo internazionale.

"Per Finale Ligure è motivo di grande orgoglio aver ospitato la terza edizione dei Campionati del Mondo UCI Enduro ed E-Enduro, per la prima volta nel Finalese e per la seconda volta in Italia dopo l’appuntamento del 2024 in Val di Fassa, ma ancor di più lo è il riscontro sull’ organizzazione di questo straordinario fine settimana di sport e promozione - afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure, Valter Sericano - La riuscita della manifestazione è il risultato di un grande lavoro di squadra, che ha visto il Comitato Organizzatore Locale e i tanti volontari affrontare con impegno e professionalità una sfida importante. In questi anni Finale Ligure ha maturato una preziosa esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi legati al mondo outdoor, e anche in questa occasione ha saputo metterla a frutto. La soddisfazione riscontrata tra gli addetti ai lavori è un segnale importante e conferma la capacità del nostro territorio di accogliere manifestazioni di livello internazionale. Lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per far conoscere Finale Ligure e tutto il comprensorio, valorizzandone le caratteristiche e le opportunità. L’auspicio è che si possa continuare su questa strada, ospitando eventi di questa portata, capaci di dare visibilità e, al tempo stesso, di generare ricadute positive per l’economia locale".