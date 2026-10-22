Sup | Sara Oddera sfiora la grande impresa: sesta nella Long Distance ai Campionati del Mondo

Sabaudia si tinge d'azzurro e celebra il talento intramontabile di Sara Oddera. Ai Campionati del Mondo di SUP (Stand Up Paddle), l'atleta ha conquistato un clamoroso sesto posto nella categoria Master 50 nella massacrante prova della Long Distance. Un risultato di valore assoluto, ottenuto stringendo i denti e lottando contro i giganti del paddleboard mondiale.

Dietro a questo successo c'è il perfetto connubio tra vita e sport. Sara ha infatti condiviso la tavola, la fatica e le emozioni di questo Mondiale insieme a Paolo Nardini, suo marito e allenatore. Una sinergia unica, che ha permesso all'atleta di superare una vera e propria rincorsa contro il tempo: il 12 agosto, infatti, Sara ha subito la rottura di una costola, un grave infortunio che ha rischiato di compromettere l'intera stagione e che le ha concesso solo tre settimane di preparazione effettiva prima di scendere in acqua per la rassegna iridata.

Nonostante una condizione fisica inevitabilmente lontana dal 100%, il cammino di Sara Oddera a Sabaudia è stato un crescendo di emozioni e determinazione:

Nella Sprint (100mt): Sara ha rotto il ghiaccio dimostrando una grandissima reattività e chiudendo con un solidissimo 20° posto assoluto, confermandosi tra le atlete più veloci del circuito.

La delusione è arrivata nella prova tecnica. In una Heat accesissima e molto combattuta, Sara ha sfiorato la qualificazione chiudendo al quinto posto, un piazzamento che purtroppo le è costato l'eliminazione prematura dalla fase finale.

Il capolavoro nella Long Distance (12km): Ma è proprio di fronte alle avversità che si vedono i veri campioni. Senza perdersi d'animo e superando il dolore, Sara si è presentata sulla linea di partenza della Long Distance con una determinazione feroce. Chilometro dopo chilometro, gestendo le energie e leggendo perfettamente lo specchio d'acqua, ha messo in scena la sua recita più bella, tagliando il traguardo con un fantastico sesto posto mondiale nella categoria Master 50.

Questo sesto posto non è solo un numero, ma il premio al coraggio, alla resilienza e ai sacrifici condivisi quotidianamente all'interno di un vero e proprio "team di famiglia". Il Mondiale di Sabaudia si chiude così con un bilancio straordinario, che proietta Sara Oddera direttamente nell'élite del SUP internazionale.



