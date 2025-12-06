Calcio, Albissole. Post partita ricco con Pastorino, Negro e Favorito: "Concentriamoci su di noi, ora testa al Pontelungo" (VIDEO)

La gestione mentale ha rappresentato per l'Albissole uno dei punti di forza per la squadra di mister Cattardico nel girone di andata.

I ceramisti hanno infatti saputo gestire nel migliore dei modi sia le tante vittorie che i rari passaggi a vuoto, concentrandosi sul lavoro e sulle prestazioni da portare in campo la domenica.

Un concetto ribadito nel post partita anche da Pietro Favorito e dalla coppa degli estremi difensori, Daniele Pastorino e Nicolò Negro: i due portieri hanno ribadito l'importanza del legame d'amicizia che gli lega sia all'interno che all'esterno del rettangolo verde.