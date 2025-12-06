 / Calcio

Calcio | 06 dicembre 2025, 09:53

Calcio, Albissole. Post partita ricco con Pastorino, Negro e Favorito: "Concentriamoci su di noi, ora testa al Pontelungo" (VIDEO)

I due estremi difensori hanno sottolineato l'importanza del legame che li unisce, dentro e fuori dal campo

La gestione mentale ha rappresentato per l'Albissole uno dei punti di forza per la squadra di mister Cattardico nel girone di andata.

I ceramisti hanno infatti saputo gestire nel migliore dei modi sia le tante vittorie che i rari passaggi a vuoto, concentrandosi sul lavoro e sulle prestazioni da portare in campo la domenica.

Un concetto ribadito nel post partita anche da Pietro Favorito e dalla coppa degli estremi difensori, Daniele Pastorino e Nicolò Negro: i due portieri hanno ribadito l'importanza del legame d'amicizia che gli lega sia all'interno che all'esterno del rettangolo verde.

Gabriele Siri

