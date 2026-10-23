Calcio | Eccellenza. Ufficiali le designazioni per la settima giornata: arbitro da Lodi per Carcarese - Albissole

BUSALLA CALCIO - LAVAGNESE 1919 A.S.D.
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
CAIRESE - ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
CAMPOMORONE SANT OLCESE - SAMMARGHERITESE 1903
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)
CARCARESE - ALBISSOLE 1909
Arbitro: Lorenzo Jaber Ginolfi (Lodi)
Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Assistente 2: Alessandro Valdi (Chiavari)
PIETRA LIGURE 1956 - GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
RIVASAMBA H.C.A. - ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Alessandro Cavalazzi (Lugo di Romagna)
Assistente 1: Andrea Amadei (Genova)
Assistente 2: Nicolo Orsini (La Spezia)
VALLESCRIVIA 2018 - SAVONA FBC
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)