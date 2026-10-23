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Calcio | 23 ottobre 2026, 11:56

Calcio | Eccellenza. Ufficiali le designazioni per la settima giornata: arbitro da Lodi per Carcarese - Albissole

Lorenzo Jaber Ginolfi (foto Aialodi.it)

Lorenzo Jaber Ginolfi (foto Aialodi.it)

BUSALLA CALCIO - LAVAGNESE 1919 A.S.D. 

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure) 

Assistente 1: Florjana Doci (Savona) 

Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
 

CAIRESE - ATHLETIC CLUB ALBARO 

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga) 

Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)

Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
 

CAMPOMORONE SANT OLCESE - SAMMARGHERITESE 1903 

Arbitro: Luca Savino (Genova) 

Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova) 

Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)
 

CARCARESE - ALBISSOLE 1909 

Arbitro: Lorenzo Jaber Ginolfi (Lodi) 

Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari) 

Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D. 

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova) 

Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia) 

Assistente 2: Alessandro Valdi (Chiavari)
 

PIETRA LIGURE 1956 - GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. 

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia) 

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari) 

Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
 

RIVASAMBA H.C.A. - ARENZANO FOOTBALL CLUB 

Arbitro: Alessandro Cavalazzi (Lugo di Romagna) 

Assistente 1: Andrea Amadei (Genova) 

Assistente 2: Nicolo Orsini (La Spezia)
 

VALLESCRIVIA 2018 - SAVONA FBC 

Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari) 

Assistente 1: Francesco Monaci (Genova) 

Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)

Redazione

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