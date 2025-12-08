Calcio, Savona. Tempi stretti per il nuovo tecnico, avanza il nome di Sarpero

Sono minuti concitati tra le mura del Savona dopo le dimissioni di Emanuel Cola.

Da quanto filtra l'obiettivo della società è di avere il nome del nuovo allenatore già per la ripresa degli allenamenti, fissata domani.

Radiomercato dal primo pomeriggio ha sfornato tanti nomi legati alla storia biancoblu, da Matteo Solari ad Amedeo Di Latte, passando per Pierluigi Lepore e Davide Girgenti, ma la figura che sembra emergere con maggior forza è quella di Carlo Sarpero.

Al momento non vi sono ufficialità di sorta, ma i tempi per la nomina del nuovo mister del Savona dovrebbero essere particolarmente celeri.