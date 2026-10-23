Calcio | Novità per i quadri dirigenziali biancorossi: Alessandro Giovati è il nuovo responsabile dell'area tecnica

La nota biancorossa:

La Polisportiva Nolese è lieta di annunciare il ritorno nello staff tecnico di Alessandro Giovati, che assumerà il ruolo di responsabile dell’area tecnica della nostra società.

Un ritorno che accogliamo con grande piacere, ritrovando una persona capace di portare competenza, passione e una profonda conoscenza del calcio, insieme a qualità umane che rappresentano un valore prezioso per tutto l’ambiente biancorosso.

Alessandro vanta un importante passato da calciatore nelle categorie superiori: nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie del Varazze in Promozione, di Sestrese, Finale FBC e Busalla in Eccellenza e dell’Acqui Terme in Serie D. Un percorso che gli ha consentito di maturare un ricco bagaglio di esperienze, confrontandosi con realtà e contesti calcistici di grande tradizione.

Fedele discepolo di Mister Luca Monteforte, Alessandro metterà le proprie conoscenze e la propria professionalità al servizio della società e della rosa, lavorando al fianco dello staff tecnico per contr