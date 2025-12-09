Calciomercato. Savona - Zunino, ufficiale la risoluzione: i biancoblu cercano due attaccanti, fioccano le proposte per il centravanti

Si è consumata questa sera la separazione tra Elia Zunino e il Savona.

Il centravanti dovrebbe quindi indossare presto una nuova casacca, grazie anche alle proposte arrivate da un buon numero di società liguri nelle ultimissime ore.

Scontato che a questo punto il ds Barone orienti le sue attenzioni su almeno due attaccanti da inserire in organico, anche a causa dell'infortunio di Rignanese (per lui stagione finita).

Gli ultimi nomi circolati sulle frequenze di radiomercato sono quelli di Repetto della Sestrese (che rimarrà in verdestellato), Cargiolli (attualmente all'Alessandria) e Righetti del Celle Varazze.

Per quanto concerne Zunino è ancora difficile capire quale sarà la destinazione finale, all'interno dei confini provinciali un sondaggio è stato portato avanti da parte della Carcarese.