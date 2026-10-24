Calcio | Serie D: Ghibaudo risponde a Klimavicius, Millesimo e Sanremese pareggiano 1-1 nell'anticipo

MILLESIMO - SANREMESE 1-1 (47' Ghibaudo - 3' Klimavicius)
FINISCE QUI! E' 1-1 TRA MILLESIMO E SANREMESE NELL'ANTICIPO DELLA 9^ GIORNATA DI SERIE D! Matuziani avanti nel primo tempo con Klimavicius, giallorossi in gol a inizio ripresa grazie al diagonale di Ghibaudo. La squadra di Macchia sale a quota 16 in classifica restando al terzo posto, per i biancazzurri sfuma ancora il primo successo esterno del campionato
94' doppio angolo per il Millesimo, libera la difesa della Sanremese!
90' Rossello è l'ultimo cambio di Macchia, esce Insolito. Saranno intanto cinque i minuti di recupero
89' espulso dalla panchina Klimavicius! La Sanremese perde il prossimo attaccante per la prossima partita
88' squadre lunghe in questo finale, entrambe vogliono prova a vincerla!
83' Gadau e Piccardo per Gabelli e Villa, forze fresche nel Millesimo
82' ultimo cambio nella Sanremese, problema fisico per Cipriani, al suo posto Di Fino
81' Ferraro va giù al limite dopo lo scambio con Villa, Toselli estrae il giallo per simulazione
80' tacco di Villar a liberare il mancino di Villa, potenza ma non precisione nella conclusione del numero trenta giallorosso
76' Appiah e Costantino per Klimavicius e Nguegang, tanta fisicità in campo per mister Festa
75' occasionissima Sanremese! Rota si libera del diretto avversario calciando a tu per tu con Conde, bravo a restare in piedi e salvare la propria porta!
72' angolo ad uscire di Villar, Gualtieri si libera della marcatura incornando la sfera, facile la parata di Bohli
68' Villar pesca la traccia giusta per Gabelli, sinistro dalla distanza che sfiora il palo alla sinistra di Bohli! Partita apertissima al "Viglino"
67' ancora Klimavicius al tiro da fuori, vola Conde a deviare in angolo!
63' Osuji e Ganz i primi cambi dei matuziani, fuori Palella e Andreis. Nel Millesimo spazio a Villar al posto di Totaro
62' Usai va giù in area, il direttore di gara ammonisce per simulazione il giocatore della Sanremese
57' angolo di Ghibaudo, girata di testa di Gualtieri che non inquadra lo specchio
55' nuovo ribaltamento di fronte e nuova conclusione a giro di Totaro che chiama Bohli alla parata in tuffo, ritmi completamente diversi al primo tempo!
54' la risposta della Sanremese affidata al destro di Palella dal limite, pallone smorzato e allontanato poi da Reali, che anticipa anche Conde
53' che azione del Millesimo! Qualità nello stretto di Villa, che salta un avversario aprendo per Totaro, destro a giro che termina a un palmo dall'incrocio
51' e si distende infatti in contropiede la squadra di Festa, diagonale di Klimavicius da posizione defilata che non impensierisce Conde
50' ha un piglio diverso la formazione valbormidese, pressing costante e pallone che gira molto più rapidamente rispetto al primo tempo. Attenzione però alle ripartenze della Sanremese
47' GHIBAUDO! IL PAREGGIO DEL MILLESIMO! Partenza sprint in questa ripresa da parte della squadra di Macchia! Azione prolungata sulla destra, Villa difende palla e scarica per Ghibaudo che, in diagonale, fulmina Bohli! 1-1 al "Viglino"
46' si ricomincia!
SECONDO TEMPO
Si chiude la prima frazione di gioco al "Viglino": la Sanremese conduce 1-0 sul Millesimo, decide il colpo di testa di Klimavicius dopo soli tre minuti
45' chiude in avanti il primo tempo la squadra di Festa, punizione dal limite calciata da Klimavicius, sfera a centimetri dalla traversa. Gran botta dell'attaccante lituano
41' traiettoria di Totaro troppo bassa, allontana la difesa della Sanremese
40' ammonito Nguegang, punita la sbracciata su Gualtieri all'altezza dei vertici dei sedici metri, punizione interessante per i giallorossi
35' tanti errori di misura da parte di un Millesimo fin qui sottotono rispetto ai soliti standard, deve ancora trovare i giusti automatismi in campo la formazione valbormidese
29' ci prova ancora Gualtieri dal vertice, sfera altissima. La squadra di Macchia sta patendo la fisicità della Sanremese, compatta e ben messa in campo
26' sviluppa bene il Millesimo a sinistra, pallone per Totaro che ritarda però la conclusione favorendo il recupero della difesa ospite
25' Insolito in verticale a cercare Villa, pallone troppo lungo raccolto dall'estremo difensore biancazzurro
20' Andreis di forza sposta il diretto marcatore calciando in diagonale con il destro, sfera a lato della porta difesa da Conde, pericolosa la Sanremese
18' rasoterra di Gualtieri da fuori area, Bohli controlla a terra senza problemi
17' qualche di errore di troppo in costruzione da parte del Millesimo, che sta cercando comunque di reagire dopo la doccia gelata dei primi minuti
11' Ghibaudo recupera palla in mezzo al campo, apertura per Gabelli che sbaglia poi la misura del passaggio verso il compagno, rimessa dal fondo per la Sanremese
5' partenza col freno a mano tirato da parte dei padroni di casa, un po' di timore reverenziale nei confronti della squadra di Festa, che cerca di sfruttare questo avvio di gara
3' KLIMAVICIUS! SANREMESE IN VANTAGGIO! Traversone dalla destra di Rota, pallone spizzato da un difensore giallorosso che favorisce l'incornata del centravanti matuziano, bravo, di testa, a infilare il pallone sotto l'incrocio dove Conde non può arrivare
1' si parte! Millesimo in giallorosso, Sanremese nella classica tenuta azzurra
PRIMO TEMPO
Formazioni:
MILLESIMO: Conde, Totaro, Lazzaretti, Gualtieri, Insolito, Ghibaudo, Reali, Gabelli, Nenci, Ferraro, Villa. A disposizione: Sciascia, Cinquini, Piazza, Gadau, Piccardo, Villar, Rossello, Cappellari, Sicca. Allenatore: Macchia
SANREMESE: Bohli, Grosso, Palella, Klimavicius, Monticone, Rota, Cipriani, Andreis, Usai, Nguegang, Cheshmedjiev. A disposizione: Sposito, Di Fino, Costantino, Ganz, Melis, Cavaliere, Osuji, Girgi, Appiah.Allenatore: Festa
Arbitro: Toselli di Gorizia. Assistenti: Amatore e Bergameschi di Bergamo