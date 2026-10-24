Calcio | Vado, Riolfo festeggia la vittoria ad Ostia: «Tre punti fondamentali. I ragazzi hanno mostrato carattere, un plauso anche alla società"

Un'altra vittoria di peso per il Vado, che passa per 2-1 sul campo dell'Ostiamare al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni. Nel post-partita, mister Giancarlo Riolfo ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l'importanza del risultato e lo spirito di gruppo mostrato in campo.



«Tre punti pesantissimi contro un'ottima squadra»

«Tre punti sicuramente importanti, come lo sono in tutte le partite, ma venire a vincere qui ad Ostia contro un'ottima squadra e una diretta contendente per i nostri obiettivi vale tantissimo», ha esordito mister Riolfo.

L'allenatore ha poi analizzato l'andamento del match: «Nel primo tempo abbiamo giocato su buoni livelli e con un'ottima intensità da parte di entrambe le squadre, creando forse qualche occasione in più rispetto a loro. Già all'intervallo avevo fatto i complimenti ai ragazzi. Nel secondo tempo la partita è cambiata con l'episodio del gol, è diventata più una bagarre ed è aumentato il disordine in campo. Loro, andati sotto, hanno provato ad alzare la pressione inserendo forze fresche».



Il guizzo decisivo e lo spirito di sofferenza

Sull'episodio del pareggio momentaneo dei padroni di casa e la successiva reazione della squadra, Riolfo non ha risparmiato elogi per i suoi: «Sul pari devo fare davvero i complimenti ai ragazzi: hanno tirato fuori quel guizzo e quel carattere necessari per vincere le partite in questa categoria. Non era semplice, perché l'Ostiamare era carica dopo il pareggio e cercava persino di ribaltarla. Noi abbiamo costruito l'azione perfetta che ci ha riportati in vantaggio».

Nel finale, spazio alla sofferenza e al cuore: «Da lì in poi è stata sofferenza pura, come è normale che sia in tutte le partite e soprattutto in questa categoria. Dieci minuti di recupero, diventati undici con il calcio d'angolo finale: bravi a soffrire così, perché le partite si vincono anche in questo modo».



Mentalità, gruppo e la società

Interpellato sul cambio di passo e sulla forte impronta caratteriale impressa alla squadra fin dal suo arrivo, il tecnico ha spiegato: «Dal mio arrivo stiamo cercando di adattarci al meglio alle caratteristiche dei giocatori e alle varie situazioni, dando un senso comune negli allenamenti e nei principi. Tutti si stanno applicando con grande sforzo e impegno, mettendomi in difficoltà nelle scelte. L'obiettivo è trasferire una mentalità il più vincente possibile».

Mister Riolfo ha poi voluto fare un plauso all'ambiente e alla dirigenza: «Ci tengo a fare un inciso e fare i complimenti alla società, dal presidente al direttore Luca, per quello che è stato costruito a livello organizzativo e di staff — dai magazzinieri al team manager, fino allo staff tecnico, persone di grande competenza che rappresentano un valore aggiunto».



Testa al Grosseto: «Non abbiamo fatto ancora nulla»

Nonostante l'ottimo momento di forma, la parola d'ordine resta "umiltà": «Mancano ancora tanti punti e tante partite. Non si è fatto niente: se pensiamo di aver fatto qualcosa, partiamo già col piede sbagliato. Ci godiamo questa vittoria, ma da lunedì si riparte a lavorare per la sfida di sabato contro il Grosseto».

«Nelle prossime gare affronteremo dei colossi del campionato, ma per noi non cambia nulla rispetto alle altre avversarie: l'approccio deve essere sempre forte e convinto», ha concluso il mister.