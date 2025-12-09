Atletica, il nuovo record italiano dei 1000 metri indoor M45 è finalese: in Germania oro per Federico Giotti

Grandissimo risultato quello conquistato sabato 6 dicembre da Federico Giotti, portacolori dell'A.S.D. Atletica Run Finale Ligure, settore della Polisportiva del Finale, alla Sprint Cup 2025 a Fürth in Germania.
L'atleta finalese ha infatti stabilito il nuovo record italiano sulla distanza dei 1000 metri indoor della categoria M45, col tempo di 2'48"47, abbattendo il vecchio primato di 2'49"59 che resisteva dal 2016.
L'atleta finalese ha gareggiato nella manifestazione nazionale Sprint Cup 2025 posizionandosi al sesto posto nella classifica generale e al primo posto nella categoria M45.
La prossima gara in programma per Federico è quella degli 800 metri al meeting nazionale di Miramas in Francia, per cercare di battere il record Ligure sulla distanza. Complimenti a Federico, da tutta la Polisportiva!