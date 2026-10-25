Calcio | Eccellenza. Il Pietra Ligure vuole continuare a fare la lepre, punti in palio pesanti tra Carcarese e Albissole

La settima giornata del campionato di Eccellenza è pronta a entrare nel vivo, con diverse squadre della nostra provincia stabilmente nelle zone alte della classifica.
La capolista Pietra Ligure sarà impegnata contro il Golfo Pro Recco, con l'obiettivo di confermare il proprio rendimento e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, in attesa del turno di recupero in programma a inizio novembre.
Alle spalle dei biancocelesti c'è il Savona, atteso dalla trasferta sul campo del Vallescrivia. La Cairese, invece, cercherà di ripartire nella sfida contro l'Athletic Club Albaro dopo la sconfitta interna con il Molassana. I gialloblù potranno contare su un Gabriel Graziani in più, tesserato a metà settimana, ma su un Oubakent in meno.
Il programma propone anche il derby provinciale tra Carcarese e Albissole, in calendario a pochi chilometri dallo stadio Brin. I ceramisti arrivano all'appuntamento con rinnovata fiducia dopo il successo esterno contro il Campomorone, mentre la formazione biancorossa guidata da Valmati è ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga stagionale.