Calciomercato. Alex Fabbri è pronto al rientro, tante società sono alla finestra

Dopo mesi complicati, il periodo ai box per Alex Fabbri può dirsi concluso. L’esterno classe 1999, protagonista nelle ultime due stagioni al Campomorone Sant’Olcese con un totale di 17 gol, è finalmente vicino al rientro in campo.

«Le sensazioni sono buone, sto lavorando con continuità e ho davvero voglia di ricominciare» racconta il giocatore, che aggiunge: «Mi serviranno ancora un paio di settimane per essere in buone condizioni, ma l’obiettivo è essere pronto il prima possibile».

Con il mercato invernale appena aperto, Fabbri, attualmente senza contratto, potrebbe diventare un profilo molto interessante per chi cerca un innesto capace di garantire qualità, dinamismo ed esperienza nel reparto offensivo.