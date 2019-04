Ginnastica Libera Spotorno: non mancano le medaglie ai regionali di Carasco (FOTO)

Un weekend molto impegnativo per la Asd Ginnastica Libera, che ha visto impegnate le proprie ginnaste, 30 marzo nel campionato regionale silver LD e 31 nel campionato regionale silver LE Fgi nel palazzetto di Carasco organizzato dalla Società Riboli.

mattina apre le "danze" Sara Carello categoria A3 che conquista la medaglia di bronzo, ottimo risultato per lei, a seguire per la categoria J1 qualche errore di troppo, purtroppo pregiudica il risultato di Giulia Ricco e Sindi Domi mentre nella J2 Cecilia Zaccarini, in pedana per la prima volta con i nuovi esercizi, commette qualche imprecisione.



Nel pomeriggio è la volta delle senior 1 quarto posto per Laura Ruda, che si riscatterà sicuramente nella seconda prova mentre per le Senior 2, argento per Giulia Zunino.



si parte con l'LE e per la categoria A3 scende in pedana Martina Fiorinelli che si aggiudica il sesto posto nella classifica assoluta sui tre attrezzi, mentre un nuovo argento brilla nella categoria J3 con Matilde Cantini.

Fatica ma anche buoni punteggi per le nostre atlete che ancora una volta hanno dimostrato grinta e volontà di migliorarsi sempre. Appuntamento il 7 aprile con la seconda prova campionato regionale Elite Confsport a Brugnato.