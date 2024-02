Tempi d'attesa delle visite medico sportive troppo lunghi. Pastorelli "Così i giovani abbandonano sport"

"Fino al 2019 le associazioni sportive compilavano i moduli, li portavano in via Collodi e dopo un mesetto si andavano a ritirare e la stessa associazione poteva prenotare la visita medico sportiva. Poi, per problemi di privacy dal 2019 è stato fatto divieto alle associazioni di prenotare visite per i propri atleti e i certificati timbrati venivano dati ai genitori che autonomamente dovevano prenotarsi la visita - ha spiegato Pastorelli - Prima, quando le associazioni potevano prenotare, si mandavano a scadenza i certificati in essere e le visite venivano fatte puntalmente prima che scadesse il certificato. Oggi che sono i genitori ad andare a prenotare le visite, molte volte vengono assegnate date che vanno oltre la scadenza del certificato medico, quindi i giovani atleti devono sospendere l'attività agonistica perché le stesse associazioni non gli possono nemmeno permettere di allenarsi nelle strutture. Molte volte i genitori sono costretti a rivolgersi al privato perché l'Asl2 da delle date molto avanti e questo è uno dei motivi per i quali i giovani atleti smettono di fare sport e le famiglie non li portano dai privati perché non vogliono spendere dei soldi".