Regione Liguria apre il bando da 150mila euro per gli Enti di Promozione Sportiva

Parte oggi il bando di Regione Liguria destinato agli enti di promozione sportiva che prevede lo stanziamento di 150mila euro per finanziare progetti destinati a promuovere il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva.

"Regione Liguria torna a sostenere gli enti di promozione sportiva con l’approvazione di un bando ad essi dedicato, riconoscendone la preziosa attività sul territorio – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro – la Giunta regionale vuole veicolare con forza un messaggio importante: praticare attività fisica a tutte le età e in qualsiasi forma promuove il benessere e la salute psicofisica di tutta la cittadinanza. È uno dei principi cardine della nostra nomina a Regione Europea dello Sport 2025 ma che intendiamo mettere in pratica fin da subito anche attraverso questo bando, con la speranza che la misura possa avere il successo che merita".

Le iniziative proposte dovranno essere gratuite e potranno svolgersi sia in luoghi chiusi, quali palestre e impianti, sia all’aperto in spazi pubblici e privati destinati allo sport di cittadinanza. I destinatari finali sono tutti i cittadini, con particolare attenzione alle categorie fragili o comunque a rischio emarginazione e dipendenza vita sedentaria. I progetti dovranno avere durata minima di 3 mesi e concludersi non oltre il 31/12/2024.

Il valore massimo del contributo a ciascun progetto è di 30mila euro. Avranno un punteggio maggiore le proposte destinate a coinvolgere categorie significativamente fragili e vulnerabili nonché persone affette da forme di dipendenza a rischio di emarginazione e sedentarietà.

Tutte i progetti per cui si richiede un contributo dovranno essere presentati entro le ore 12 del 2 maggio 2024 esclusivamente attraverso la nuova piattaforma dei bandi on line della Regione Liguria all’indirizzo https://sportellonline.regione.liguria.it/