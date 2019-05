I risultati dell'ASD Ginnastica Libera ai 39esimi Campionati Italiani UISP

La ASD GINNASTICA LIBERA ha partecipato, con 10 atlete suddivise nelle varie fasce d'età, ai 39° campionati nazionali UISP riservati alle categorie agonistiche individuali e squadre, con programmi equiparati al Gold della Federazione, svoltisi a Follonica nella settimana dal 23 al 26 maggio.

Nella prima giornata, riservata alle atlete più giovani della categoria allieve, Martina Fiorinelli e Sara Carello (allieve 2008), hanno ben difeso i colori societari. La premiazione, che metteva in risalto le prime sei classificate, le ha viste rispettivamente 5° alla fune e 6° alle clavette, con ottimi piazzamenti anche agli attrezzi.

Nella giornata di sabato 25 maggio, splendido oro e titolo di Campionessa italiana alle clavette per Marilù Rota, nella categoria junior 2006, ed un ottimo bronzo al nastro, nella categoria junior 2004, per Matilde Cantini, che conquista anche un 4° posto alle clavette. Per le junior 2005, 5° posto al nastro per Cecilia Zaccarini. Ottimi piazzamenti anche per le altre junior 2006, Giulia Ricco, Sindi Domi e Giada Nieuwenhuizen.

Anche nella giornata di domenica grandi soddisfazioni con Laura Ruda, che nella categoria senior 2003, conquista un insperato 4°posto, con una nuova routine, mentre nella senior 2001 ottimo 5° posto al cerchio per Giulia Zunino con un esercizio impeccabile. Nel pomeriggio è il momento delle squadre. Sono scese in pedana Marilù, Laura, Giulia e Matilde con il Collettivo J/S che conquistano il 5° posto. 9° posto per la coppia cerchio clavette con Marilù e Matilde, prima fra le liguri.

Questi risultati confermano la Asd Ginnastica Libera ai vertici, sia a livello regionale che nazionale, significando l'ottimo valore della scuola. I tecnici Marta Brandini, Fulvio Cantini e il Presidente Giorgio Tarditi, sono orgogliosi dei risultati conseguiti a coronamento di una stagione vincente.

Da ieri è impegnata la promo A con individuali e squadre. La società attende tutti per festeggiare un anno di splendidi successi con lo spettacolo di fine anno che si terrà nella palestra "Sbravati" di Spotorno il 15 giugno alle ore 21.