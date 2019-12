Calcio, ULTIM'ORA. Mario Gerundo ha presentato le dimissioni alla dirigenza della Veloce

"E' una decisione doverosa, sono io il responsabile di questa sconfitta. Ho presentato le dimissioni al club e sono in attesa di una loro risposta. Mi spiace perchè credevo che questa squadra potesse esprimere di più, soprattutto per il duro lavoro che i ragazzi stanno portando avanti questa estate. La Vleoce la mando in campo io e il responsabile di questa sconfitta così larga non può che essere il sottoscritto".