Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
lunedì 10 novembre
Calcio. Il Vado ritrova il successo a Valenza, ecco i gol rossoblu (VIDEO)
Calcio. Il Quiliano & Valleggia non sfigura a Ventimiglia, il successo è frontaliero con Addiego e Ala
Calcio, Celle Varazze. L'eurogol di Capra vale un punto a Sanremo: "Pareggio giusto, ogni partita vale doppio" (VIDEO)
Calcio. Momento no per l'Albingaunia, la Golfodianese passa 3-1 al Riva
Calcio, Promozione. Succede di tutto tra Ceriale e Serra Riccò: gli scatti dell'epico 4-4 (FOTOGALLERY)
Calcio, Vado. Roselli riabbraccia Bussaglia: "Ci darà una grande mano. Ogni tanto le sconfitte aiutano più delle vittorie"
Calcio. Il Cengio non è più una sorpresa, 3-0 d'autorità a Borghetto
Calcio. Carcarese ammazzagrandi, dopo il Rivasamba cade anche la Fezzanese
Calcio, Cairese. Jebbar non basta contro il Sestri Levante, i valbormidesi incassano due gol da rimessa laterale e restano a bocca asciutta
Calcio. Il Pietra Ligure non fa marcia indietro, contro il Rivasamba arriva un punto che pesa
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio, Eccellenza. Missione vittoria per Pietra, Loano e Celle Varazze: serve un colpo per i rispettivi obiettivi
Calcio
Calcio, Prima Categoria A. Baia Alassio e Borghetto, sarà faccia a faccia con le capolista
Calcio
Calcio, Prima Categoria B. Tre match pomeridiani, cinque le savonesi in campo
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
10 novembre 2025, 16:23
Calcio, Promozione. Succede di tutto tra Ceriale e Serra Riccò: gli scatti dell'epico 4-4 (FOTOGALLERY)
otto gol, due espulsioni, due reti nel recupero, un 2009 che entra, segna e fa assist: domenica clamorosa al Merlo
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2025 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy