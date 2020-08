Calcio, Savona. Ruegg e Marino out dalla cordata? Arcuri non smentisce: "Facciamo partire la società, poi ci sarà tempo per trovare i soci"

Continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni sulla cordata pronta a far ripartire il calcio a Savona.

Stamattina sotto l'ombra della Torretta, l'ultimo tam tam riguardava la possibile uscita del notaio Federico Ruegg e dell'assicuratore Luigi Marino.

Un'eventualità che Pietro Arcuri non smentisce: "In questo momento, vista la ristrettezza dei tempi, penso che il primo passo da compiere sia la creazione della nuova società, poi ci sarà tempo per l'affiliazione dei possibili nuovi soci.

Le porte non sono chiuse a nessuno, chi vorrà potrà dare una mano al Savona.

Ad ora è importante dare un segnale concreto di ripartenza alla piazza e alla città, poi mano a mano provvederemo all'individuazione dell'assetto dirigenziale".

Ruegg e Marino erano stati individuati tra i possibili finanziatori dell'operazione. Se la loro uscita sarà confermata sarà interessante comprendere da dove arriveranno le risorse economiche necessarie per una ripartenza d'alto profilo.