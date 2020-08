Calcio. Cairese forza 3 sulla Veloce: decidono l'amichevole Saviozzi, Tamburello e Giacchino (VIDEO)

Serata fresca al “Cesare Brin” e terreno di gioco in ottime condizioni. Per la prima uscita stagionale, contro i savonesi della Veloce, mister Mario Benzi sceglie il modulo 4-3-1-2 declinato con questo “undici”: Moraglio, Bablyuk, Moretti F, Doffo, Prato, Damonte, Pastorino, Facello, Tamburello, Alessi, Saviozzi.

Dopo un primo tempo che per larghi tratti è stato all’insegna di un sostanziale equilibrio e senza particolari sussulti, la Cairese si porta in vantaggio intorno al minuto 42 grazie a una punizione dal limite di Saviozzi che va a infilarsi nell’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore.

A inizio ripresa, Mario Benzi inserisce Martinetti, Boveri, Luca Moretti e Durante in difesa e Poggi in avanti al posto di Pastorino, spostando Alessi ad agire come trequartista. Al 15′ la Cairese raddoppia: dopo un’azione corale e insistita, la palla perviene a Tamburello che dalla distanza trova il sette alla destra del portiere granata. Intorno al 20′ altra girandola di cambi. All’ultimo minuto, bel diagonale del subentrato Giacchino che fissa il punteggio sul 3 a 0.

Il commento di mister Benzi intervistato dagli addetti stampa Michael Traman e Daniele Siri