Calcio, Promozione. La Baia Alassio sbanca Finale, le vespe pungono con Castagna e Mehmetaj: notte fonda per la squadra di Alessi

FINALE - BAIA ALASSIO 1-2 (Castagna 49', Mehmetaj 72', Tona 94')

50' finita ora

49' Accorcia il Finale, Tona risolve una mischia dopo il cross di Tancredi

47' spazio anche a Sufali nella Baia, esce Gasco

45' quattro di recupero, per il Finale pochi. Contatto in area con protagonista Combi, non ravvisa nulla Semeria

44' Minetti per Ferrara nel Finale

42' non pare essere applicabile la regola del vantaggio quest'oggi, anche ora in favore della Baia già ripartita viene fermato tutto

41' terna arbitrale decisamente in confusione, segnalato un offside con il Finale già ripartito, ma Semeria ferma tutto per assegnare la punizione: ancora scontento il Finale

37' Giacomo Puddu per Moretti nel Finale

35' se il secondo tempo di Ceriale era stato positivo per il Finale, quello di oggi torna a far parte di quelli negativi, un lento calo in tutti i reparti, e dopo il gol della Baia, lucidità e concentrazione al minimo, gialloneri che non stanno nemmeno soffrendo in questo momento. Sacrificio nella prima frazione, mentre nella seconda è stata cinica la squadra di Sardo, che non è comunque stata assediata nei primi quarantacinque minuti

34' schema su punizione per la Baia, palla a Caredda che se la sposta sul destro, palla alta ma non di molto

33' ammonito Tancredi

31' si è spenta la luce ora per il Finale, Maurizio si mangia il tris in ripartenza

27' RADDOPPIO BAIA, MEHMETAJ REALIZZA MA NUOVAMENTE PROTESTE DEL FINALE. Tutto nasce da una palla forse uscita in fallo laterale all'altezza della panchina di casa, la Baia tira dritto e palla poi al subentrato che appena in area insacca con il mancino. Ammonito poi Ferrara per proteste

23' Combi per Castagna, rinfoza gli ormeggi Sardo

21' gioco fin troppo spezzettato, si sta spazientendo il Finale

18' ammonito Mehmetaj, intervento duro su Arzarello

16' cambi. Nel Finale Bazzano per Dagnino, nella Baia Caredda per Barison. Volto nuovo delle vespe quello di Stefano Caredda, in campo oggi e contro il Legino, l'esperienza del classe 1986 al servizio dei gialloneri

13' altro cambio Baia: Gibilaro per Di Mari

13' botta di Daniele Puddu dopo il cross respinto di Ferrara, in due tempi Gandolfo

10' esce Perrier nella Baia, dentro Mehmetaj

7' ammonito Castagna

4' BAIA ALASSIO AVANTI, STACCO DI CASTAGNA SULLA PUNIZIONE DI MAURIZIO. Ammonito Alessi dopo la marcatura, proteste per la punizione concessa alle vespe: "Regalata"

2' traversa colpita da Tona, un cross indirizzato male sbatte sulla parte alta della trasversale

16:00 ripartiti

cambia Alessi, resta negli spogliatoi Belvedere, dentro Risso

SECONDO TEMPO

46' chiusa la prima frazione a reti bianche. Meglio il Finale nel complesso, sfida tanto spezzettata e con qualche fiammata

45' uno di recupero

42' ammonito Maurizio. Necessario poi l'intervento della panchina per l'esterno, ma il n.23 è rientrato poi in campo

38' riparte il Finale, Tona e Polito, palla che rimane a quest'ultimo che si invola, una volta davanti a Gandolfo il tiro ma il portiere respinge. Nuova chance poco dopo per Ferrara, ma in uscita Gandolfo c'è e la Baia allontana poi

36' ammonito Barison, palla persa dalla Baia e falla obbligatorio prima della ripartenza

34' tirocross di Dagnino ma Gandolfo c'è e rinvia subito, importante lo stacco di Tancredi, erano tre i giocatori della Baia in contropiede

32' direzione di gara che non convince nessuna delle due squadre, qualche parola da parte del Finale ora sul fallo fischiato per carica su Gandolfo

31' ammonito Aicardi e piazzato Finale, poco fa uno stacco da corner di Di Mari fuori dallo specchio

26' palla inattiva anche per il Finale, sulla battuta di Ferrara stacco fuori misura di Arzarello

25' punizione di Maurizio che non filtra, allontana il Finale

18' meglio il Finale in questo avvio di gara, triplo corner per i giallorossoblu, ma nessuno sfruttato

15' avvio senza grandi spunti, ma è il Finale a creare le prime palle gol. Poco fa, cross di Polito dalla destra, non ci arriva Dagnino ma ecco Vuillermoz che calcia, Gandolfo respinge sicuro. Altra chance per Vuillermoz poco dopo, ma l'esterno non trova la porta

3' subito un giallo estratto da Semeria all'indirizzo di Belvedere

15:00 partiti!

PRIMO TEMPO

Dicembre alle porte e con esso il mercato di riparazione, ma Finale e Baia Alassio non possono attendere oltre per ritornare ai tre punti. I giallorossoblu vengono da un buon pari con il Ceriale, sconfitte invece le vespe dal Legino. In classifica stessi punti a testimoniare un avvio altalenante, ma buono per la squadra di Sardo considerando il salto di categoria e le difficoltà iniziali.

Formazioni

FINALE: Grenna, Belvedere, D. Puddu, Arzarello, Tona, Tancredi, Vuillermoz, Moretti, Polito, Ferrara, Dagnino

A disposizione: Mondino, Medas, G. Puddu, Mallarino, Minetti, Palumbo, Risso, Nazarenko, Bazzano

Allenatore: Alessi

BAIA ALASSIO: 12 Gandolfo, 2 Vinci, 23 Maurizio, 3 Aicardi, 5 Gasco, 6 Garibbo, 18 Martini, 8 Barison, 32 Castagna, 9 Di Mari, 18 Perrier

A disposizione: 1 Pampararo, 14 Sufali, 4 Combi, 25 Messaoud, 34 Bologna, 17 L. Caprii, 45 Mehmetaj, 7 Gibilaro, 15 Caredda

Allenatore: Sardo

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

Assistenti: Daniele Pistis (Genova) - Giacomo Ferrari (Genova)