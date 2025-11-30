 / Calcio

Calcio | 30 novembre 2025, 14:21

Calcio. Serie D, il Vado ritrova i tre punti e il gol di Vita, i rossoblu faticano ma superano di misura una buona Lavagnese

La squadra di Roselli arranca specie nel primo tempo e viene salvata da un super Bellocci prima della zampata del capocannoniere della passata stagione. Per i bianconeri anche un palo clamoroso di Oneto

Calcio. Serie D, il Vado ritrova i tre punti e il gol di Vita, i rossoblu faticano ma superano di misura una buona Lavagnese

VADO - LAVAGNESE  1-0  (72' Vita)

FINISCE QUI! PUR NON BRILLANDO, IL VADO RITROVA SUBITO LA VITTORIA DOPO IL KO CONTRO IL GOZZANO BATTENDO DI MISURA LA LAVAGNESE GRAZIE AL PRIMO CENTRO STAGIONALE DI DIEGO VITA. I rossoblu tengono a tre punti di distanza un Ligorna dominante sul Chisola (4-0)

94' ammonito Pisanu, punizione per la Lavagnese allontanata di testa dallo stesso centrocampista rossoblu

93' il tentativo disperato di Oneto da quasi quaranta metri, pallone alle stelle

91' Romanengo di testa non riesce a indirizzare verso lo specchio il traversone di Attuoni, Bellocci con tutta calma prepara il rinvio

89' possesso prolungato dei rossoblu e azione interrotta dall'arbitro per un intervento in ritardo di Neri su Bellocci, intanto saranno cinque i minuti di recupero 

86' Miragliotta per Marconi, altro cambio in casa bianconera

82' ci crede la Lavagnese che spinge alla ricerca del pari, prestazione più che positiva da parte dei levantini, in più circostanze vicini alla rete del vantaggio prima del gol di Vita

80' minuti finali per Bussaglia, esce Abonckelet nel Vado

75' Ranieri inserisce Attuoni per Vannucci e Lombardi per Gabelli, mentre Syll si gioca la carta Sacco al posto di Syll

72' DIEGO VITA! IL VANTAGGIO DEL VADO! Gol sbagliato e gol subito dalla Lavagnese: Alfiero lavora un gran pallone sulla linea di fondo, passaggio in mezzo per Vita che, dal limite dell'area piccola, scaraventa in fondo al sacco. Primo centro in campionato per l'attaccante rossoblu, esultanza rabbiosa dopo i problemi fisici patiti nella prima parte di campionato

70' Lavagnese vicinissima al vantaggio: Gabelli da fuori chiama l'intervento di Bellocci che respinge sui piedi di Neri, tap in da due passi e intervento clamoroso del portiere rossoblu che riesce a deviare in angolo con un guizzo fenomenale

65' ammonito Gulinelli per proteste

64' lo stesso Ciccone calcia direttamente in porta, Gragnoli alza in corner

63' Ciccone guadagna una punizione dal vertice dei sedici metri, il Vado deve provare a sfruttare le situazioni su palla inattiva data la poca incisività mostrata fin qui a livello di manovra

60' arriva il momento anche di Vita, che va a ricomporre la coppia d'attacco della passata stagione insieme ad Alfiero, lascia il terreno di gioco Raffini

56' tentativo in acrobazia di Gabelli deviato da un compagno, il pallone termina però docile tra le braccia di Bellocci

55' errore in impostazione di un Vado sempre impacciato, Monteverde rientra sul destro trovando deviazione e tiro dalla bandierina

53' nemmeno il tempo di rimettere i piedi sul prato del "Chittolina" e Alfiero non va distante dal bersaglio col destro dal limite deviato da un giocatore bianconero

52' ed eccole le prime mosse di Roselli, fuori Arras e De Rinaldis, dentro Ciccone e Alfiero

50' nulla da segnalare nei primi cinque di minuti della ripresa, se non il riscaldamento di quasi tutta la panchina del Vado: Ciccone, Vita e Alfiero dovrebbero trovare spazio nell'ultima parte di una gara fin qui bloccata

46' nessun cambio alla ripresa del gioco

SECONDO TEMPO

 

Squadre al riposo dopo un primo tempo nel complesso soporifero e con la Lavagnese ai punti più pericolosa rispetto al Vado, maggiormente dominante in fase di possesso ma poco incisivo davanti

45'+1' De Rinaldis con la rasoiata dalla lunga distanza, doppia deviazione tra difesa e portiere e altro giro dalla bandierina per la squadra di Roselli, che chiude in avanti il primo tempo

45' la prima grande chance del Vado porta la firma di Arras: Saltarelli mette in mezzo un pallone basso che l'attaccante gira di prima col destro verso lo specchio, super riflesso di Gragnoli che devia in angolo

42' Pisanu si mette in proprio calciando col sinistro da fuori, la sfera decolla e termina sul fondo

37' Gulinelli in verticale a cercare Raffini, pallone dritto tra le braccia di Gragnoli: brutto Vado fin qui

34' CLAMOROSO PALO DI ONETO! Sassata micidiale del difensore bianconero che si stampa sul montante a Bellocci battuto, solo centimetri tra Lavagnese e il gol dell'1-0

33' Bondioli duro su Neri, punizione per la Lavagnese da posizione centrale, distanza però intorno ai trenta metri rispetto alla porta rossoblu

28' il Vado cincischia e la Lavagnese punge in ripartenza con Gabelli, diagonale rasoterra che esalta i riflessi di Bellocci, seconda occasione costruita dai bianconeri

26' angolo di De Rinaldis spizzato da Gulinelli, la zampata di Arras si perde però sopra la traversa

24' cross di Gulinelli in area dove Syll viene strattonato al limite dell'area piccola, proteste questa volta più veementi da parte dei rossoblu, ma anche in questa situazione Tavassi fa ampi cenni di proseguire. Arrabbiatissimo Roselli in panchina

21' Zaccariello in gioco pericoloso su Abonckelet, semplice fallo e cartellino nel taschino per il direttore di gara, protestano i giocatori del Vado

20' occasionissima per la Lavagnese, traversone basso di Monteverde che attraversa tutti i sedici metri, sul secondo palo ci pensa in scivolata Gulinelli, probabilmente con l'aiuto di Bellocci, a salvare la porta

18' azione tutta di prima palla a terra da parte dei padroni di casa che strappa gli applausi del "Chittolina", il sinistro finale di Lupinacci termina di poco sopra l'incrocio

14' meno di un quarto d'ora di partita e quinto lancio in profondità di Pisanu a cercare le punte, in questa circostanza pallone leggermente lungo che Raffini non riesce ad agganciare. Il tema tattico della gara è comunque evidente, il Vado ricerca con costanza la profondità alle spalle del terzetto difensivo bianconero

13' Arras rifinisce per Raffini che viene strattonato in area, Tavassi lascia correre tra le timide proteste dei padroni di casa

9' ritmi fiacchi in queste prime battute, squadre a marce basse senza particolari spunti da una parte all'altra

4' assetto speculare anche per Ranieri, con Lombardi inizialmente fuori e Gabelli subito alle spalle della punta centrale Neri

2' Roselli non rinuncia al classico 3-5-2: in avanti Arras e Raffini, a centrocampo spicca l'assenza di Ciccone che parte dalla panchina, al suo posto De Rinaldis

1' inizia la gara! Completo bianco per il Vado, Lavagnese in divisa nera

PRIMO TEMPO 

 

Formazioni:

VADO: Bellocci; Saltarelli, Bondioli, Gulinelli; Syll, Abonckelet, Pisanu, De Rinaldis, Lupinacci; Arras, Raffini. A disposizione: Boschi, Bussaglia, Ciccone, Vita, Cecchinato, Alfiero, Sacco, Pastorino, Stampi. Allenatore: Roselli

LAVAGNESE: Gragnoli; Ghigliotti, Berardi, Oneto; Vannucci, Marconi, Zaccariello, Romanengo, Monteverde; Gabelli; Neri. A disposizione: Marchetto, Lombardi, Santana, Daniello, Reali, Ceccolini, Attuoni, Miragliotta, Fasano. Allenatore: Ranieri

Arbitro: Tavassi di Tivoli

Paolo Garassino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium