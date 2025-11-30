Calcio. Serie D, il Vado ritrova i tre punti e il gol di Vita, i rossoblu faticano ma superano di misura una buona Lavagnese

VADO - LAVAGNESE 1-0 (72' Vita)
FINISCE QUI! PUR NON BRILLANDO, IL VADO RITROVA SUBITO LA VITTORIA DOPO IL KO CONTRO IL GOZZANO BATTENDO DI MISURA LA LAVAGNESE GRAZIE AL PRIMO CENTRO STAGIONALE DI DIEGO VITA. I rossoblu tengono a tre punti di distanza un Ligorna dominante sul Chisola (4-0)
94' ammonito Pisanu, punizione per la Lavagnese allontanata di testa dallo stesso centrocampista rossoblu
93' il tentativo disperato di Oneto da quasi quaranta metri, pallone alle stelle
91' Romanengo di testa non riesce a indirizzare verso lo specchio il traversone di Attuoni, Bellocci con tutta calma prepara il rinvio
89' possesso prolungato dei rossoblu e azione interrotta dall'arbitro per un intervento in ritardo di Neri su Bellocci, intanto saranno cinque i minuti di recupero
86' Miragliotta per Marconi, altro cambio in casa bianconera
82' ci crede la Lavagnese che spinge alla ricerca del pari, prestazione più che positiva da parte dei levantini, in più circostanze vicini alla rete del vantaggio prima del gol di Vita
80' minuti finali per Bussaglia, esce Abonckelet nel Vado
75' Ranieri inserisce Attuoni per Vannucci e Lombardi per Gabelli, mentre Syll si gioca la carta Sacco al posto di Syll
72' DIEGO VITA! IL VANTAGGIO DEL VADO! Gol sbagliato e gol subito dalla Lavagnese: Alfiero lavora un gran pallone sulla linea di fondo, passaggio in mezzo per Vita che, dal limite dell'area piccola, scaraventa in fondo al sacco. Primo centro in campionato per l'attaccante rossoblu, esultanza rabbiosa dopo i problemi fisici patiti nella prima parte di campionato
70' Lavagnese vicinissima al vantaggio: Gabelli da fuori chiama l'intervento di Bellocci che respinge sui piedi di Neri, tap in da due passi e intervento clamoroso del portiere rossoblu che riesce a deviare in angolo con un guizzo fenomenale
65' ammonito Gulinelli per proteste
64' lo stesso Ciccone calcia direttamente in porta, Gragnoli alza in corner
63' Ciccone guadagna una punizione dal vertice dei sedici metri, il Vado deve provare a sfruttare le situazioni su palla inattiva data la poca incisività mostrata fin qui a livello di manovra
60' arriva il momento anche di Vita, che va a ricomporre la coppia d'attacco della passata stagione insieme ad Alfiero, lascia il terreno di gioco Raffini
56' tentativo in acrobazia di Gabelli deviato da un compagno, il pallone termina però docile tra le braccia di Bellocci
55' errore in impostazione di un Vado sempre impacciato, Monteverde rientra sul destro trovando deviazione e tiro dalla bandierina
53' nemmeno il tempo di rimettere i piedi sul prato del "Chittolina" e Alfiero non va distante dal bersaglio col destro dal limite deviato da un giocatore bianconero
52' ed eccole le prime mosse di Roselli, fuori Arras e De Rinaldis, dentro Ciccone e Alfiero
50' nulla da segnalare nei primi cinque di minuti della ripresa, se non il riscaldamento di quasi tutta la panchina del Vado: Ciccone, Vita e Alfiero dovrebbero trovare spazio nell'ultima parte di una gara fin qui bloccata
46' nessun cambio alla ripresa del gioco
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo dopo un primo tempo nel complesso soporifero e con la Lavagnese ai punti più pericolosa rispetto al Vado, maggiormente dominante in fase di possesso ma poco incisivo davanti
45'+1' De Rinaldis con la rasoiata dalla lunga distanza, doppia deviazione tra difesa e portiere e altro giro dalla bandierina per la squadra di Roselli, che chiude in avanti il primo tempo
45' la prima grande chance del Vado porta la firma di Arras: Saltarelli mette in mezzo un pallone basso che l'attaccante gira di prima col destro verso lo specchio, super riflesso di Gragnoli che devia in angolo
42' Pisanu si mette in proprio calciando col sinistro da fuori, la sfera decolla e termina sul fondo
37' Gulinelli in verticale a cercare Raffini, pallone dritto tra le braccia di Gragnoli: brutto Vado fin qui
34' CLAMOROSO PALO DI ONETO! Sassata micidiale del difensore bianconero che si stampa sul montante a Bellocci battuto, solo centimetri tra Lavagnese e il gol dell'1-0
33' Bondioli duro su Neri, punizione per la Lavagnese da posizione centrale, distanza però intorno ai trenta metri rispetto alla porta rossoblu
28' il Vado cincischia e la Lavagnese punge in ripartenza con Gabelli, diagonale rasoterra che esalta i riflessi di Bellocci, seconda occasione costruita dai bianconeri
26' angolo di De Rinaldis spizzato da Gulinelli, la zampata di Arras si perde però sopra la traversa
24' cross di Gulinelli in area dove Syll viene strattonato al limite dell'area piccola, proteste questa volta più veementi da parte dei rossoblu, ma anche in questa situazione Tavassi fa ampi cenni di proseguire. Arrabbiatissimo Roselli in panchina
21' Zaccariello in gioco pericoloso su Abonckelet, semplice fallo e cartellino nel taschino per il direttore di gara, protestano i giocatori del Vado
20' occasionissima per la Lavagnese, traversone basso di Monteverde che attraversa tutti i sedici metri, sul secondo palo ci pensa in scivolata Gulinelli, probabilmente con l'aiuto di Bellocci, a salvare la porta
18' azione tutta di prima palla a terra da parte dei padroni di casa che strappa gli applausi del "Chittolina", il sinistro finale di Lupinacci termina di poco sopra l'incrocio
14' meno di un quarto d'ora di partita e quinto lancio in profondità di Pisanu a cercare le punte, in questa circostanza pallone leggermente lungo che Raffini non riesce ad agganciare. Il tema tattico della gara è comunque evidente, il Vado ricerca con costanza la profondità alle spalle del terzetto difensivo bianconero
13' Arras rifinisce per Raffini che viene strattonato in area, Tavassi lascia correre tra le timide proteste dei padroni di casa
9' ritmi fiacchi in queste prime battute, squadre a marce basse senza particolari spunti da una parte all'altra
4' assetto speculare anche per Ranieri, con Lombardi inizialmente fuori e Gabelli subito alle spalle della punta centrale Neri
2' Roselli non rinuncia al classico 3-5-2: in avanti Arras e Raffini, a centrocampo spicca l'assenza di Ciccone che parte dalla panchina, al suo posto De Rinaldis
1' inizia la gara! Completo bianco per il Vado, Lavagnese in divisa nera
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VADO: Bellocci; Saltarelli, Bondioli, Gulinelli; Syll, Abonckelet, Pisanu, De Rinaldis, Lupinacci; Arras, Raffini. A disposizione: Boschi, Bussaglia, Ciccone, Vita, Cecchinato, Alfiero, Sacco, Pastorino, Stampi. Allenatore: Roselli
LAVAGNESE: Gragnoli; Ghigliotti, Berardi, Oneto; Vannucci, Marconi, Zaccariello, Romanengo, Monteverde; Gabelli; Neri. A disposizione: Marchetto, Lombardi, Santana, Daniello, Reali, Ceccolini, Attuoni, Miragliotta, Fasano. Allenatore: Ranieri
Arbitro: Tavassi di Tivoli