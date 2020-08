Calcio, Legino. Buona la prima per Fabio Tobia: "Subito risposte interessanti, soprattutto dai più giovani"

E' stato un rientro in Liguria che ha permesso a Fabio Tobia di trovare immediatamente qualche incertezza in più per il Legino, una volta ultimata l'amichevole con l'Olmo.

I savonesi sono infatti riusciti a battere una squadra di Eccellenza come quella piemontese, mettendo in vetrina anche il buon lavoro del proprio settore giovanile.

"Sì, dai giovani è arrivato probabilmente il riscontro migliore. Avevamo assenze come quelle di Noto, Saporito, Recagno, Komoni e dei portieri Maruca e Gallo (tra i pali il 2003 Trozzola e il 2004 Gastaldo), ma la squadra ha saputo rispondere davvero nel modo migliore, con la ciliegina posta dalla doppietta di Agate. Anche il meteo ha posto la propria variabile, con un campo in erba naturale, a cui non siamo abituati, zuppo d'acqua per le precipitazioni, ma anche a livello atletico abbiamo avuto riscontri positivi".