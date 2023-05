Calcio. Eccellenza, playout tutti ancora da delineare. Festa promozione per l'Albenga nel derby contro l'Imperia

La festa di domenica scorsa ad Arenzano e il terremoto degli ultimi giorni con le dimissioni di Marinelli, Chiarlone e Cocito. Sono stati giorni a dir poco intensi in casa Albenga, fresca di promozione in Serie D, ma con il burrascoso addio del presidente e dei suoi due fidati dirigenti a scuotere tutto l'ambiente a poche ore dalla passerella casalinga nel derby contro l'Imperia.

Sarà comunque festa sugli spalti del "Riva", con la squadra di Buttu determinata a regalare un'altra gioia ai propri tifosi, in una sfida che anche i nerazzurri, rimasti solamente in corsa per il terzo posto di consolazione, cercheranno di portare a casa.

Particolare attenzione anche a quello che succederà dal tredicesimo al sedicesimo posto, con una griglia playout ancora tutta da delineare a centottanta minuti dalla fine del campionato: delicatissimo lo scontro diretto tra Taggia e Voltrese, mentre il Rapallo farà visita alla Cairese, di scena al "Picasso" di Quiliano con il terreno del Brin occupato dai tornei giovanili organizzati dalla società gialloblu.

Ultime speranze di risalire la china per la Sestrese, impegnata sul campo del Forza E Coraggio, mentre il Finale, già retrocesso, ospiterà al "Borel" l'Athletic Albaro.

Di seguito tutto il programma odierno