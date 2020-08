Calcio. Amichevoli estive: Vado ok in rimonta, contro un buon Pietra Ligure finisce 3-1 grazie ai gol di Chicchiarelli e Valenti

VADO - PIETRA LIGURE 3-1 (35' Anselmo, 61' Chicchiarelli, 64' Chicchiarelli rig., 86' Valenti)

Si chiude l'amichevole del "Chittolina": il Vado batte in rimonta il Pietra Ligure per 3-1

88' scontro aereo in area rossoblù, brutta ferita alla testa per Alessandro Casazza che, per fortuna, si rialza in piedi dopo qualche attimo di paura. Contusione anche per Gambetta, ma nulla di grave

86' VALENTI CALA IL TRIS: preciso cross di Chicchiarelli che pesca la testa del numero nove rossoblù a due passi dalla linea, 3-1 al "Chittolina"

80' sinistro di Gulli dalla lunga distanza, Noceto para in due tempi

73' rossoblù vicini al terzo gol con Boiga, che arriva con un attimo di ritardo sul secondo palo dopo il bel traversone dalla sinistra di Bacigalupo

64' CHICCHIARELLI SPIAZZA PASTORINO, il Vado completa la rimonta e trova il gol del 2-1

63' rigore per il Vado, fallo su Valenti dopo un pallone recuperato proprio al limite dell'area

61' 1-1 ROSSOBLU FIRMATO CHICCHIARELLI: tap in vincente dopo la traversa colpita da Boiga con una sassata di destro ad incrociare.

59' Vado vicino al pari con Chicchiarelli, sinistro deviato da un difensore ospite che si impenna e termina sopra la traversa

57' grande parata di Pastorino sulla conclusione improvvisa di Bacigalupo, sfera in angolo

54' è un Vado leggermente più bloccato rispetto alle prime due amichevoli, la squadra di Tarabotto appare poco brillante in fase di costruzione

51' va in porta l'ex Viareggio, la barriera del Pietra respinge

50' punizione dal limite a favore del Vado, sul pallone Chicchiarelli che proverà a ripetersi dopo la rete segnata mercoledì con la Sestrese

47' tra le file biancazzurre spazio per Ballone e Battuello

46' primi cambi da entrambe le parti, nel Vado in campo L. Casazza, Boiga e Chicchiarelli

SECONDO TEMPO

45' finisce il primo tempo con il Pietra avanti 1-0 sul Vado

41' palo di Taddei! Discesa sulla destra di Corsini, cross basso nel cuore dell'area piccola dove Basso fa buona guardia respingendo però sui piedi del numero otto ex Sanremese, che a botta sicura centra il montante a Pastorino battuto

39' doppio corner a favore del Vado, ma in entrambe le circostanze ha la meglio la retroguardia di Pisano

35' ANSELMO! PIETRA LIGURE IN VANTAGGIO: punizione perfetta del numero dieci biancazzurro che si insacca alla destra di Luppi

33' ottimo primo tempo da parte della squadra di Pisano, squadra pimpante e aggressiva che si affaccia spesso in zona offensiva

30' annullato a Valenti il gol del vantaggio rossoblu. Posizione di fuorigioco ravvisata dal direttore di gara

25' punizione di Taddei dai venti metri, il numero uno biancazzurro si oppone respingendo con i pugni

23' tentativo di Bacigalupo dal limite, sfera distante dalla porta difesa da Pastorino

18' bella percursione in area da parte di Lala, primo corner a favore del Vado: traversone di Corsini e colpo di testa in tuffo di Bacigalupo a lato di un soffio

12' Pisano ci prova con l'esterno da fuori area, traiettoria imprecisa che termina a lato della porta difesa da Luppi

11' punizione interessante calciata da Vejseli, mischia furibonda nei sedici metri rossoblù con il pallone che termina sul fondo dopo un batti e ribatti

9' rispondono i padroni di casa con il traversone di Ravera che attraversa tutta l'area di rigore, dove Valenti e Bacigalupo mancano la deviazione vincente per questione di centimetri

7' biancazzurri senza timore in questo avvio: la prima occasione è proprio per la squadra di Pisano, con Castiglione che di piatto destro calcia troppo centralmente favorendo la presa di Luppi

6' solito 4-2-3-1 per Tarabotto, con la novità Alberto nel ruolo di terzino sinistro dal primo minuto. A centrocampo spazio a Lala al posto di A. Casazza

1' si parte! Vado in maglia bianca con richiami rossoblù, divisa azzurra con pantaloncini blu per il Pietra

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADO: Luppi, Ravera, Gallotti, Tissone, L. Casazza, Taddei, Lala, Corsini, Gulli, Bacigalupo, Valenti. A disposizione : Bracco, L. Casazza, Guarco, Tona, A. Casazza, Chicchiarelli, Boiga, Merlino, Chiesa, Daudo, Russo. Allenatore : Tarabotto