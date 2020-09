Apertura degli stadi al pubblico. Domani l'esame del nuovo protocollo. Spadafora: "Se le Regioni daranno l'ok, venerdì sarà sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico"

Forse ci siamo. Dopo gli annunci dello scorso fine settimana, dovrebbe essere presto varato un nuovo protocollo per l'accesso, graduale, del pubblico agli stadi.

Ad annunciarlo è stato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora:

"Il protocollo dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni nella giornata di domani, mentre venerdì sarà sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico. Nel caso arrivasse il via libera potremmo procedere alla riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non sono del calcio.