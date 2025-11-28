Edizione locale
IlNazionale.it
Calcio
venerdì 28 novembre
Calciomercato. Riecco Vincenzo Alfiero al Chittolina, firma ok con il Vado
Calcio, Derthona. Bomber Buongiorno non si ferma più: "Il calcio è così, ora ho l'esperienza per gestire i momenti della stagione" (VIDEO)
Calciomercato. L'Albissole ritrova Nicolò Negro, ufficiale il ritorno al Faraggiana
Calcio. Lunardon si gode un super Gozzano: "A Vado prova di grande consapevolezza, i ragazzi sapevano cosa fare" (VIDEO)
Calcio. Il Celle Varazze torna a festeggiare all'Olmo - Ferro con Bortoletti e Firman. Gli scatti del 2-0 all'Asti
Calcio, Promozione. La giornata numero 12 è in rampa di lancio, gli arbitri e gli assistenti prescelti
Calcio, Prima Categoria. I fischietti per la decima giornata nei gironi A e B
Calcio, Speranza. Non basta una punizione da antologia di Carocci per battere la Veloce: "Peccato, ci è mancato il guizzo per chiudere la gara" (VIDEO)
Under 15, ripetizione della gara tra Pontelungo e Olimpic: dialogo e sostegno attorno alla giovane arbitra
Calcio, Asti. Cascino non si capacita della sconfitta con il Celle Varazze: "Abbiamo dominato fino al loro gol, prestazione superlativa" (VIDEO)
Calcio
Calcio, Savona. Spazio anche per Fois e Gabriel Berruti contro la Campese: "Felici del nostro contributo, qui remiamo tutti nella stessa direzione" (VIDEO)
Altri sport
Chiara Vincis è pronta a una nuova sfida. Sabato la sfida in Francia per il titolo europeo Savate Pro
Calcio
Calcio, Savona. Federico Signori guida la mediana contro la Campese: "Stimolante interpretare un tipo di gioco diverso" (VIDEO)
Calcio
28 novembre 2025, 14:50
Calcio. Il Celle Varazze torna a festeggiare all'Olmo - Ferro con Bortoletti e Firman. Gli scatti del 2-0 all'Asti
Galletti superati nella ripresa
