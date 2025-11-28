 / Calcio

Calcio | 28 novembre 2025, 14:50

Calcio. Il Celle Varazze torna a festeggiare all'Olmo - Ferro con Bortoletti e Firman. Gli scatti del 2-0 all'Asti

Galletti superati nella ripresa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium