Calcio, Bragno. La prima volta di Monni: "Il gol con la Veloce non lo scorderò mai"

Anche il Bragno trova il primo successo della sua stagione e lo fa superando tra le mura amiche la Veloce. Due a zero il risultato in favore degli uomini di Gerundo , ex allenatore dei granata nella scorsa stagione, maturato grazie alle reti di Emmanuele Monni e Majid. E’ proprio il giovanissimo attaccante valbormidese, alla prima rete in carriera, a commentare la gara ai nostri microfoni:

“Contro la Veloce abbiamo giocato con la giusta cattiveria e abbiamo dominato il gioco per lunghi tratti, siamo stati bravi ad annullare una squadra forte come quella granata. Sono veramente molto felice per il gol, è il primo con i grandi ed è quello che non scorderò mai. Sono inoltre molto contento per come è avvenuto, è frutto di ciò che abbiamo preparato in settimana con i miei compagni.”