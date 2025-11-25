Calcio. Chisola ko nello scontro al vertice, D'Iglio: "Amaro in bocca per quanto dimostrato, complimenti al Vado che ci ha castigato sull'unica occasione che gli abbiamo lasciato"

Delusione in casa Chisola, sconfitto dalla capolista Vado nello scontro al vertice dell'ultimo turno del Girone A di Serie D. A descrivere le sensazioni tra le fila dei piemontesi è stato Giuseppe D'Iglio: "C'è l'amaro in bocca per la mole di gioco che abbiamo dimostrato che però non ha portato nessun punto; sicuramente questo ci serve da lezione per il proseguo del campionato perché le partite saranno sempre dure e complimenti al Vado che ci ha castigato sull'unica occasione che gli abbiamo lasciato".

Impegnato in regia, D'Iglio è stato uno dei giocatori che ha toccato più palloni: "Sono a disposizione del mister: mezzala, play, in qualsiasi ruolo va bene, ma io sono circondato da compagni forti, da uno staff preparato che mi mette nelle migliori condizioni di potermi esprimere, quindi viene tutto più facile - ha spiegato il centrocampista - Come si esce da questa sconfitta? Questo è un percorso di crescita: siamo una squadra nuova, tutti giovani, abbiamo siamo solo tre grandi, io, Benedetto e Kamal. Sicuramente dobbiamo saper reagire, pensare a Ligorna che sarà un'altra partita difficile, ma questo è il campionato che ci aspetta. Se vogliamo lottare per fare qualcosa di importante, dovremmo saper affrontare tutte le difficoltà del caso".