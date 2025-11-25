Basket. L'Under 17 Femminile della Cestistica Savonese batte l'Academy La Spezia 75-29: 34 punti per Serena Ranno

Grande vittoria per l'Under 17 Femminile della Cestistica Savonese, che supera la Academy La Spezia con un netto 75-29, in una partita mai realmente in discussione e gestita con grande maturità dalle ragazze biancoverdi allenate da coach Ilaria Napoli.



La Cestistica parte forte, impone da subito ritmo e intensità, e indirizza il match già nei primi minuti grazie a un’ottima circolazione di palla e a una difesa attenta.

Nonostante qualche errore di troppo sia al tiro sia in alcune letture difensive, la prestazione della squadra è stata solida, continua e convincente dal primo all’ultimo possesso.



Prestazione notevole della solita Serena Ranno che ne mette ben 34 a referto e che si prende sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà. Ampio spazio alle rotazioni, con tutte le ragazze scese in campo e capaci di dare un contributo importante, confermando l’identità di un gruppo giovane ma in costante crescita.



La U17 Femminile della Cestistica Savonese tornerà in campo il 5 dicembre alle ore 19:00, nel derby contro l'Amatori Pallacanestro Savona.





CESTISTICA SV - ACADEMY LA SPEZIA: 75 - 29



TABELLINO

Ranno 34

Scotti 15

Mustacchio 10

Lineo 6

Romin 5

Ganora Chiara 2

Sambarino 2

Rosti 1

Ganora Carolina 0

Rossi

Ammatuna

Giuzio



All. Napoli - Ranno