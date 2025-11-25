 / Basket

Basket | 25 novembre 2025, 12:50

Basket. L'Under 17 Femminile della Cestistica Savonese batte l'Academy La Spezia 75-29: 34 punti per Serena Ranno

Partita mai realmente in discussione e gestita con grande maturità dalle ragazze biancoverdi di coach Ilaria Napoli

Foto dalla pagina Facebook Cestistica Savonese

Foto dalla pagina Facebook Cestistica Savonese

Grande vittoria per l'Under 17 Femminile della Cestistica Savonese, che supera la Academy La Spezia con un netto 75-29, in una partita mai realmente in discussione e gestita con grande maturità dalle ragazze biancoverdi allenate da coach Ilaria Napoli.

La Cestistica parte forte, impone da subito ritmo e intensità, e indirizza il match già nei primi minuti grazie a un’ottima circolazione di palla e a una difesa attenta.
Nonostante qualche errore di troppo sia al tiro sia in alcune letture difensive, la prestazione della squadra è stata solida, continua e convincente dal primo all’ultimo possesso.

Prestazione notevole della solita Serena Ranno che ne mette ben 34 a referto e che si prende sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà. Ampio spazio alle rotazioni, con tutte le ragazze scese in campo e capaci di dare un contributo importante, confermando l’identità di un gruppo giovane ma in costante crescita.

La U17 Femminile della Cestistica Savonese tornerà in campo il 5 dicembre alle ore 19:00, nel derby contro l'Amatori Pallacanestro Savona.


CESTISTICA SV - ACADEMY LA SPEZIA: 75 - 29

TABELLINO
Ranno 34
Scotti 15
Mustacchio 10
Lineo 6
Romin 5
Ganora Chiara 2
Sambarino 2
Rosti 1
Ganora Carolina 0
Rossi
Ammatuna
Giuzio

All. Napoli - Ranno

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium