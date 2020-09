Calcio, Coppa Italia Promozione: sono già 18 i giocatori squalificati per una gioranta

GARE DEL CAMPIONATO

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2020

MARASSI 1965 - GOLIARDICAPOLIS 1993

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

"Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CANTONI Lorenzo della Società GOLIARICAPOLIS 1993, ha preso parte alla gara a partire dal 1' del 2º t., venendo, poi, sanzionato con il provvedimento di ammonizione al 40' 2º t.;

"Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che, a carico del calciatore CANTONI Lorenzo risulta una pratica di trasferimento creata il 10.09.2020 tra la precedente Società di appartenenza dello stesso, LIGORNA 1922 e la Società GOLIARDICAPOLIS 1993, peraltro non trasmessa al Comitato Regionale Liguria con la firma elettronica, per cui il calciatore è stato, di fatto, trasferito alla Società GOLIARDICAPOLIS 1993, ma la suddetta non ha provveduto a trasmettere la pratica di trasferimento;

"Atteso che, in base a quanto precede, il calciatore CANTONI Lorenzo,alla data della disputa della gara in questione, risultava ancora tesserato per la Società LIGORNA 1922; "

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; "

Considerato che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1 - 1;

DISPONE DI INFLIGGERE LE SEGUENTI SANZIONI:

" Di assegnare la vittoria per 0-3 alla Società MARASSI 1965 nella gara in questione;

" Squalifica per 1 giornata al calciatore CANTONI Lorenzo a decorrere dalla data del suo effettivo trasferimento;

" Inibizione fino al 08 ottobre 2020 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società GOLIARDICAPOLIS 1993, Signor AZZARO Piero;

"Ammenda di Euro 100 alla società GOLIARDICAPOLIS 1993, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: GOLIARDICAPOLIS 1993 V.D.G.

AMMENDA Euro 100,00 GOLIARDICAPOLIS 1993

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/10/2020

AZZARO PIETRO (GOLIARDICAPOLIS 1993) V.D.G.

ALLENATORI I

AMMONIZIONE

DIFFIDA

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUZIO FABIO (REAL FIESCHI)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASSARA EDOARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

TRUDU MANUEL (LITTLE CLUB JAMES)

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SALANI PIETRO (CELLE RIVIERA CALCIO)

SCERRA LORENZO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VELATI ROBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCARANTINO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

PIAZZA FEDERICO (SOCCER BORGHETTO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

GARETTO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LERINI ANDREA (BORZOLI)

SCALZI STEFANO (BORZOLI)

FANELLI ALBERTO (BRAGNO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

MARAFIOTI MANUEL (CAMPOROSSO)

FAVARA MATTEO (CELLE RIVIERA CALCIO)

ANTONELLI MIRKO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PASTORINO STEFANO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MOSCHILLO MARCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CASASSA VIGNA L. (GOLFO DIANESE 1923) MEHMETAJ

DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RAIOLA STEFANO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AGATE ANDREA (LEGINO 1910)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

CALCAGNO STEFANO (LEGINO 1910)

SIVORI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

APRILE MATTEO (MARASSI 1965)

FAVORITO PIETRO (MARASSI 1965)

MATAROZZO MATTEO (MARASSI 1965)

PETRACCA LEPERA FRANCO ANTONIO (MARASSI 1965)

REPETTO ALBERTO (MARASSI 1965)

BREMA DANIELE (PRAESE 1945)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

CASALE FABIO (REAL FIESCHI)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

RAMOS SEGARRA R. L. (VALLESCRIVIA 2018)

BONANDIN DAVIDE (VELOCE 1910)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

PERDELLI EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CARDONE ALESSANDRO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)