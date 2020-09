Giudice Sportivo, Coppa Liguria di Prima Categoria: il lungo elenco dei giocatori squalificati

GARE DEL CAMPIONATO

COPPA LIGURIA

GARE DEL 19/ 9/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

LAMONICA GIUSEPPE (PRATO 2013)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUCA JURGEN (AREA CALCIO ANDORA)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

FEDERICO MANUEL (BARGAGLI SAN SIRO)

MUSSO FILIPPO (BARGAGLI SAN SIRO)

REVELLO MASSIMILIANO (PRATO 2013)

TRAVERSO FABIO (PRATO 2013)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

NAPELLO RICCARDO (BARGAGLI SAN SIRO)

CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

NOVARESI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ABBATEMARCO GIOVANNI (AREA CALCIO ANDORA)

AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

GIBERTONI ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)

BALLABENE ANDREA (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)

CONTE MATTEO (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)

TRAVERSO DAVIDE (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)

GAGGERO LORIS (CELLA 1956)

GARAVENTA ANDREA (CELLA 1956)

LAURINO THOMAS (CELLA 1956)

ROSASPINI SIMONE (CELLA 1956)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

DE GREGORIO GIUSEPPE (MASONE)

PARLATO MATTEO (MURA ANGELI)

POZZUOLO WILLIAM (MURA ANGELI)

CANEPA FEDERICO (PRATO 2013)

FRAU FEDERICO (PRATO 2013)

CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

NITU MATHIAS (TORRIGLIA 1977)

TARTAGLIA MARCO (TORRIGLIA 1977)

GARE DEL 20/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2020

FEGINO - OLIMPIC 1971 Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

" Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore SHAHAI Martin della Società OLIMPIC 1971, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione al 18' 1º t.;

" Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che trasferimento del calciatore SHAHAI Martin il giorno della gara non era stato ancora approvato dal Comitato Regionale Liguria e quindi egli ha preso parte alla sessa in posizione irregolare, in quanto, risultando dilettante extracomunitario (status 71), doveva attendere il nulla osta da parte del Comitato medesimo per poter partecipare alla gara;

" Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

" Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

" Considerato che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore della Società OLIMPIC 1971;

" Atteso che, in seguito a quanto emerso e descritto sopra, si è provveduto anche ad una verifica delle distinte della gara di COPPA REGIONALE di Prima Categoria OLIMPIC 1971- PRA disputata il 12/09/20 e terminata con il risultato di 2-2, da cui è risultato che il calciatore SHAHAI Martin ha preso parte anche ad essa; DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni:

" Di assegnare la vittoria per 0-3 alla Società FEGINO nella gara in questione; " Squalifica per 2 giornate al calciatore SHAHAI Martin, a decorrere dalla data del suo effettivo trasferimento;

" Inibizione fino al 08 ottobre 2020 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società OLIMPIC 1971, Signor FAZIO Diego;

" Ammenda di Euro 100 alla società OLIMPIC 1971, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. Per quanto attiene all'impiego del calciatore SHAHAJ Martin nella gara di COPPA REGIONALE di Prima Categoria Categoria OLIMPIC 1971 - PRA disputata il 12/09/20 e terminata con il risultato di 2-2, non potendo più assumere alcun provvedimento al riguardo, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di eventuale competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

OLIMPIC 1971 V.D.G.

AMMENDA Euro 100,00

OLIMPIC 1971 V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/10/2020

FAZIO DIEGO (OLIMPIC 1971)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARSIO MANUEL (SPERANZA 1912 F.C.)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIZQAOUI EDRIS (NUOVA OREGINA S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DIAGNE AMADOU KHALY (ALTARESE)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

MOLLO GIANFELICE (BORGHETTO 1968)

SPAHIU REXHEP (MALLARE)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

VAROSIO LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PANUCCI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

CIRRONIS DAVIDE (ALTARESE)

ROCCA GIORGIO (ALTARESE)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

DAGOSTINO SIMONE (ATLETICO ARGENTINA)

VALENZISE TOMMASO (ATLETICO ARGENTINA)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

ADINOLFI ALESSIO (BORGORATTI)

MAZZIER GINO (BORGORATTI)

RIZZO ANDREA (BORGORATTI)

GRILLO MATTIA (FEGINO)

PIROMALLI GABRIELE (FEGINO)

BATTISTEL MICHELE (LETIMBRO 1945)

COSSU ANDREA (LETIMBRO 1945)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

SPRIANO MATTEO (MALLARE)

CAMBIASO SIMONE (MIGNANEGO)

CANNIZZARO ALESSIO (MIGNANEGO)

PORASSO RICCARDO (MIGNANEGO)

TRIMARCHI CARLO (MIGNANEGO)

PREJALMINI MATTEO (MULTEDO 1930)

BALOSSINO ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

GOBBI ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

ZIZZINI MARCO (OLIMPIA CARCARESE)

CALANDRINO MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

BERTOLASO LUCA (PONTELUNGO 1949)

BONADONNA ROCCO M. (PONTELUNGO 1949)

BIELLO UMBERTO (PRA F.C.)

BALESTRERO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BURLANDO SIMONE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PICCALUGA DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

REBIZZO GREGORIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SALINAS GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

COZZA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

MERLO FABIO (SAN CIPRIANO)

SACCHI LORENZO (SAN CIPRIANO)

SIGONA PIERLUIGI (SAN CIPRIANO)

GAROFALO MATTIA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)