Volley. Serie D femminile, sconfitta casalinga per l'Acqua Calizzano Carcare: il Cogovalle Fucsia vince 3-0 (FOTO)

Dopo il successo ottenuto sul campo dell’Albisola, l’Acqua Calizzano Carcare non riesce a confermarsi davanti al proprio pubblico e viene superata per 3-0 dal Cogovalle Fucsia nella sfida valida per il campionato di Serie D femminile di volley.

L’incontro, atteso come possibile occasione per dare continuità ai progressi mostrati nel turno precedente, ha invece evidenziato alcune difficoltà sia sul piano tecnico sia su quello mentale. Le ospiti, formazione giovane ma ordinata, hanno saputo approfittare delle incertezze delle valbormidesi, imponendo il proprio ritmo fin dai primi scambi.

Nel set inaugurale il Cogovalle parte meglio, mentre le biancorosse restano inizialmente in scia riuscendo ad agganciare le avversarie sul 20-20. Nel momento decisivo, però, sono le genovesi a mantenere maggior lucidità, chiudendo 25-21.

La seconda frazione si apre con un incoraggiante avvio dell’Acqua Calizzano Carcare, sostenuta da un pubblico numeroso e caloroso. L’entusiasmo iniziale non basta però a frenare la rimonta ospite: il set prende presto un’unica direzione e si conclude 25-18 a favore del Cogovalle.

Nel terzo parziale coach Fazio prova a cambiare l’inerzia con alcune sostituzioni, ma le ragazze di Gervasoni continuano a condurre il gioco con sicurezza, ampliando il divario fino al 25-13 finale.

La sconfitta lascia l’amaro in bocca soprattutto per le aspettative maturate dopo il recente successo, ma il campionato è ancora lungo. La squadra biancorossa dispone di ampi margini di crescita e potrà lavorare sia sugli aspetti tecnici sia sulla continuità di concentrazione. L’obiettivo sarà tornare a mostrare lo spirito combattivo che l’ha caratterizzata nelle prestazioni migliori.

La prossima giornata offrirà una nuova opportunità di riscatto per riprendere fiducia e ritmo.