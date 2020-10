Calcio, Promozione: campionato azzoppato, è però corsa aperta al salto in Eccellenza

Il campionato di Promozione sarà l'unico a mantenere il format originale, con i gironi di andata e ritorno canonici e la classifica finale che determinerà immediatamente i verdetti stagionali.

Anche qui c'è però una particolarità: il ripescaggio in extremis del Taggia ha di fatto azzoppato il girone A, con sole 15 squadre ai nastri di partenza.

La prima squadra a dover osservare un turno di riposo forzato è il Bragno, che avrebbe dovuto affrontare proprio i giallorossi di Siciliano, ma sempre a ponente si disputerà probabilmente la sfida più interessante di giornata, con la favorita Golfo Dianese pronta ad ospitare il Soccer Borghetto, neopromossa che ha lasciato intravedere un ottimo potenziale nel corso delle sfide di Coppa.

Al "Levratto" sarà invece il tempo di una classicissima come il derby tra Veloce e Legino, mentre le altre due savonesi in campo, Ceriale e Celle Riviera, esordiranno tra le mura amiche rispettivamente contro Via dell'Acciaio e Voltrese.

Completa il programma Serra Riccò - Praese, con gli ospiti dati tra i favoriti per il salto di categoria.

Rinviate, a causa delle conseguenze del maltempo e di tamponi in fase di analisi, Ventimiglia - Camporosso e Borzoli - Arenzano.