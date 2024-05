Due legni colpiti, tanto gioco e una disattenzione fatale su calcio piazzato. Il Finale e mister Mambrin hanno di che recriminare per la sconfitta di oggi pomeriggio contro il Legino.

Per l'allenatore giallorosso resta un'annata più che positiva per i risultati raccolti e per la crescita che la squadra ha saputo compiere. Il futuro resta aperto a soluzioni diverse per il tecnico, l'importante è trovare l'opzione giusta a livello progettuale.