Calcio, Albenga. Ancora nessuna fumata bianca sul fronte societario, domenica a Lavagna si chiude il campionato

Era atteso nella tarda mattinata di ieri l'annuncio del via libera per l'ingresso dei nuovi soci all'interno dei quadri dirigenziali dell'Albenga.

Dopo il passo indietro di Guido Bottega, diventa infatti fondamentale trovare un nucleo di imprenditori che possa garantire solidità e continuità a una stagione che sul rettangolo verde è stata più che soddisfacente.

Nonostante il ritorno dopo ben trent'anni in Serie D, gli ingauni hanno sempre veleggiato nella zona alta della graduatoria, forti di un girone d'andata da autentica big, per poi rallentare il passo, complice la rivoluzione d'inverno, solo nelle ultime settimane.

L'ultimo capitolo è atteso domenica a Lavagna, con l'opportunità per gli ingauni, in cao di successo di chiudere il campionato in cifra tonda, a quota 60 punti (al lordo dei due di penalizzazione).

Serrare i tempi in ottica programmazione diventa però cruciale per non disperdere quanto di buono il campo ha regalato dall'estate scorsa.