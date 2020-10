Calcio. Vadese subito vittoriosa al debutto in Prima Categoria, Saltarelli: "Finalmente il calcio giocato, importante essere partiti con il piede giusto" (VIDEO)

Vento, pioggia e un agonismo in campo a livelli esponenziali hanno reso il derby di Prima Categoria tra Quiliano&Valleggia e Vadese davvero piacevole. A gioire al termine dei novanta minuti è la formazione neopromossa di mister Saltarelli, vittoriosa per 1-0 grazie alla rete di Macagno al 17' del primo tempo.

Il tecnico azzurrogranata, che rende merito agli avversari per la prestazione di assoluta qualità offerta per tutto l'arco della gara, si gode il successo al debutto in Prima Categoria, sottolineando l'importanza dei tre punti conquistati in vista di un campionato inedito rispetto al passato