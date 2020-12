Calcio, Pietra Ligure. A 88 anni è scomparso l'ex presidente Beppe Mongelso

Figura molto conosciuta in paese per via dell'omonimo pastificio gestito per anni nella centralissima piazza San Nicolò, Mongelso è stato presidente del Pietra Ligure Calcio dalla stagione 1978-'79 al 1991-'92. Tifoso della Juventus, è stato tra i fondatori del club bianconero cittadino, di cui era presidente onorario.