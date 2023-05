Calcio. Serie D. Il Vado chiude la regular season pareggiando 1-1 con il Pinerolo: rossoblu in semifinale playoff con il Bra, piemontesi salvi all'ultimo respiro

VADO - PINEROLO 1-1 (25' Manno rig. - 80' Bellucci)

FINISCE QUI LA SFIDA! 1-1 TRA VADO E PINEROLO, AL RIGORE DI MANNO RISPONDE BELLUCCI A DIECI DAL TERMINE

93' Castiglione si gira in area sfiorando l'incrocio, ultimo assalto del Pinerolo

90' cinque di recupero

87' ci crede il Pinerolo in questo finale, partita apertissima nonostante l'inferiorità numerica

80' IL PAREGGIO DEL PINEROLO CON BELLUCCI: sinistro dal limite dell'area piccola con la sfera che termina sotto la traversa, tornano a sperare nella salvezza diretta gli uomini di Rignanese

79' traversa di Castiglione sulla micidiale ripartenza rossoblu, sfortunato il centrocampista di casa

77' De Riggi a tu per tu con Ascioti calcia troppo centralmente favorendo l'intervento del portiere rossoblu.

76' Ascioti miracoloso sull'incornata di Costantino, il Pinerolo sta continuando a spingere nel tentativo di arpionare il gol del pareggio

73' il palo interno di Costantino: Pinerolo a millimetri dal pareggio, si salvano i rossoblu sul diagonale a botta sicura dell'attaccante di Rignanese

68' debutto anche per Casassa, esce Manno: continua la rotazione di "under" da parte di Didu

66' altra ghiotta chance per De Riggi, super intervento di Ascioti che respinge il destro da pochi passi dell'attaccante piemontese. Ha arretrato il baricentro il Vado in questa fase nonostante l'uomo in più

63' ci prova da fuori Oara, Ascioti controlla con lo sguardo il pallone che termina oltre la linea bianca

61' giallo per Mele, fallo tattico sulla ripartenza piemontese

58' massimo sforzo offensivo del Pinerolo, nel frattempo Didu concede spazio a Casazza e al classe '05 Calcagno, fuori Cenci e Spanu

55' ci prova anche Castiglione, Faccioli risponde presente facendo subito ripartire i compagni

53' Lagorio anticipato sul più bello a pochi passi dalla linea, ennesima combo "sgroppata + assist" di uno Spanu sempre pimpante

52' grande azione palla a terra del Vado, smarcato al tiro Spanu che sfiora il palo col sinistro rasoterra da ottima posizione

51' Didu lancia nella mischia Castiglione, fuori Capra

48' fallo di mano in area di un giocatore piemontese, lascia proseguire il signor Marra di Mantova

47' clamorosa occasione per il Pinerolo: rigore in movimento per De Riggi che vede deviarsi da Tinti la conclusione a botta sicura destinata in fondo al sacco

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Vado sopra di un gol e di uomo: decide la rete di Manno su rigore, trasformato pochi istanti dopo il fallo da espulsione da parte di Galasso. Da segnalare anche il 3-0 del Bra sulla Fezzanese, per il Vado è praticamente matematico il quarto posto finale

42' Oara sbuccia letteralmente il pallone sul campanile alzatosi dopo la respinta della difesa rossoblu sul traversone di Ciletta, prova a scuotersi il Pinerolo in questo finale di primo tempo

36' ci vuole un grande intervento di Faccioli per levare dall'angolino il sinistro velenoso di Bingo, Pinerolo in evidente difficoltà

33' continua a premere il Vado: Spanu di esterno sinistro trova la ribattuta della difesa piemontese, sulla ribatutta ci prova Cenci in diagonale, ma la sfera termina direttamente sul fondo

29' psicologicamente si fa dura per la squadra di Rignanese, praticamente costretta a fare risultato per sperare nella salvezza diretta

28' ci prova Bingo da fuori, controlla a terra il portiere del Pinerolo, che giocherà con l'uomo in meno dopo il rosso diretto sventolato a Galasso

25' MANNO A SEGNO DAGLI UNDICI METRI! 1-0 VADO! Destro ad incrociare che spiazza Faccioli, avanti la formazione di Didu

24' RIGORE PER IL VADO E PINEROLO IN DIECI UOMINI: fallo da ultimo uomo di Galasso su Cenci, Marra indica il dischetto spedendo sotto la doccia il numero dieci piemontese

16' continua a buttarsi negli spazi Cenci, gli inserimenti del numero diciassette rossoblu sono un'arma su cui il Vado sembra puntare con grande insistenza

11' la prima fiammata piemontese porta la firma di Bellucci, sinistro da fuori che non crea problemi ad Ascioti

9' Manno in profondità a cercare Bingo, nuovo cross in mezzo per l'accorrente Cenci con la sfera che viene però deviata in angolo da Amansour

8' partenza forte da parte di un Vado che vuole riscattare il ko di Asti, Pinerolo ancora non pervenuto nonostante siano i piemontesi a dover fare risultato pieno per evitare la lotteria dei playout

6' altra occasione clamorosa per Cenci: questa volta è Spanu a mettere in mezzo un cross al bacio per il centrocampista laziale, che a porta praticamente sguarnita spedisce alle stelle

5' parecchie novità di formazione tra le fila di casa: spazio a Lagorio, Bingo, Ascioti e Mele, a riposo i vari Di Renzo, Fresia, D'Iglio e Castelletto

4' primo squillo rossoblu con l'inserimento di Cenci ben servito da Manno, prodigioso intervento in tuffo di Faccioli che nega il vantaggio alla squadra di Didu

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Ascioti; Tinti, De Bode, Bane; Lagorio, Cenci, Mele, Spanu; Capra, Manno, Bingo

A disposizione : Fresia, D'Iglio, Castelletto, Di Renzo, Calcagno, Ghigliotti, Casazza, Castiglione, Casassa

Allenatore : Didu

PINEROLO: Faccioli, Amansour, Glaido, Campagna, Ciletta, Tonini, Oara, Sangiorgi, Deriggi, Galasso, Bellucci

A disposizione : Bonissoni, Ferrato, Mirabelli, Gjura, Ambrogio, Campra, Dedominici, Majo, Costantino

Allenatore : Rignanese

Arbitro: Marra di Mantova

Assistenti: Castellari di Bologna e Scafuri di Reggio Emilia