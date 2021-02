Vela. Vasco Vascotto incorona l'alassino Pietro Sibello: "E' il talento più cristallino del movimento italiano degli ultimi decenni" (VIDEO)

Dopo l'enorme ebbrezza dello scorso fine settimana, il team Prada - Pirelli è tornato in acqua per limare gli ultimi dettagli in vista della sfida a New Zealand, con l'obiettivo (storico) di portare per la prima volta l'America's Cup nel Belpaese.

Quarantotto ore fa Luna Rossa ha ritrovato nuovamente il golfo di Hauraki, con timone e foil nuovi di zecca, sotto la sapiente guida tattica di Pietro Sibello.

E proprio da chi ha saputo per decenni elaborare strategie e annusare il vento come pochi, Vasco Vascotto, è arrivato un attestato di stima sincero nei confronti del campione alassino, nel corso dello speciale: "Lezioni di Coppa", a cura del Circolo Velico Caprera.

"Nello sport la fortuna spesse volte conta e Pietro ha raccolto molto meno di quanto meritasse nel corso degli anni passati, ma posso dire che di sicuro rappresenta il talento più cristallino della vela italiana degli ultimi decenni. Ora è il suo momento e sono convinto che contro New Zealand saprà esprimere tutta la sua professionalità e il talento di cui è dotato".