Nuoto. Buon bottino di medaglie alla Sciorba per i ragazzi del Doria Nuoto Loano

Nei giorni scorsi presso la piscina di La Sciorba, si sono svolte tre giornate di fine campionato invernale. Il Doria Nuoto 2000 Loano ha presenziato con 10 atleti : Aicardo Tommaso, Bottino Edoardo, Cominato Alessandro, Ferrari Damiano, Ippolito Michele Giuseppe, Pontanari Joel, Silvi Lorenzo, Verdes Artur, Vigolungo Francesco e Zangrandi Pietro per un totale di 26 presenze gara! Giorno dopo giorno i ragazzi oltre che ottimi risultati cronometrici hanno accumulato un bel bottino di medaglie.

Zangrandi Pietro si prende il titolo di Campione regionale categoria ragazzi 2008 in ben 4 gare : 200, 400,800,1500 stile libero e ben 2 argenti nei 100 e 200 dorso.

Pontanari Joel conquista 2 ori, perciò anche lui Campione regionale categoria Juniores 2006 nei 200 stile libero e 200 misti e 2 bronzi nei 50 e 100 stile libero.

Poi abbiamo Cominato Alessandro che porta a casa 2 argenti nella categoria juniores 2007 negli 800 e 1500 stile libero e 2 bronzi nei 200 e 400 stile libero.

Infine troviamo Verdes Artur che si classifica al 3 posto categoria ragazzi 2008 sia nei 100 che nei 200 rana.

In tutto i nostri ragazzi conquistano 16 medaglie ( 6 ori, 4 argenti, 6 bronzi) che portano così i colori del Doria nuoto al 6^ posto nel medagliere del campionato regionale. Un risultato molto soddisfacente da parte dell’allenatrice Anna Siccardi che concede qualche giorno di riposo a tutta la squadra per poi tornare ancora più carichi a lavorare per la stagione estiva ormai quasi alle porte!