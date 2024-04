Doria Nuoto Loano: stagione da top per Alessandro Cominato

La scorsa settimana Alessandro Cominato con i colori del Doria Nuoto 2000 Loano è sceso in vasca per la prima volta ai Critetia Giovanili. Una stagione partita alla grande, che già lo scorso mese lo aveva visto in quella stessa piscina in occasione dei campionati italiani di fondo. Questa volta, ai Campionati Italiani Giovanili presenzia sia negli 800 che nei 1500 stile libero. Tre giorni pieni di emozioni che vedono Alessandro concludere la stagione invernale classificandosi in Italia nella categoria Juniores 2007 al 15^ posto negli 800 e al 18^ posto nei 1500 stile libero un risultato molto soddisfacente. Dopo un po’ di giorni di riposo, i ragazzi sono ora pronti a ripartire per la stagione estiva stimolati dagli ottimi risultati appena avuti!