Pesistica Savona: Ottimi risultati per federica Benvenuto e Matteo Provino al Criterium Nazionale Universitario

Causa Covid 19, purtroppo, la Pesistica in campo nazionale e stata assente dalle gare per tutto il 2020. Quest’anno grazie all’impegno della FIPE, la Federazione Italiana Pesistica, che ha saputo programmare e far organizzare a norma di legge le competizioni, si è potuto finalmente riprendere le gare grazie all’organizzazione dei Comitati Regionali. La prima competizione dell’anno si è svolta nei giorni 20 e 21 Febbraio. La Società Pesistica Savona si è presentata al Palasport di Camaiore (LU) con due atleti. Nella classe Seniores categoria kg 64 Femminile ha partecipato Federica Benvenuto, atleta di grande esperienza in questa disciplina sportiva, con tante vittorie alle spalle, dall'inizio della sua carriera sportiva non ha mai perso un podio. Dopo due anni di assenza dalle gare, il 20 Febbraio e salita in pedana per rimettersi in gioco. Nell'esercizio di Strappo ha sollevato kg 68, mentre nello Slancio ha concluso con kg 77 per un totale di kg 145 piazzandosi al terzo posto in classifica al Criterium Nazionale Universitario. Questo risultato da buone speranze per raggiungere i suoi massimali.

Nella Classe Seniores Categoria kg 96 maschile, l'atleta Matteo Provino ha fatto il suo ingresso in pedana di gara sollevando nell'esercizio di Strappo kg.107, mentre ha concluso la prova di Slancio con kg. 126 per un totale di kg 233. Con questo risultato Provino si è classificato al settimo posto nella graduatoria al Criterium Nazionale Universitario. Matteo, residente a Chiavari, è al suo primo anno nella classe Seniores ed è sicuramente un atleta di grandi speranze per la Pesistica Savona e per tutta la Liguria Il costante allenamento e passione per questa attività lo porteranno sicuramente a migliorare il suo risultato ed a raggiungere gli obiettivi programmati.

Grande soddisfazione è stata espressa da Laura Sicco, presidente della Pesistica Savona e Delegato regionale Fipe Liguria: “Siamo molto soddisfatti dei risultati, soprattutto perché Federica e Matteo nonostante lo stop imposto dal virus, hanno dimostrato di non avere perso le loro grandi qualità. Un grazie al direttore tecnico della Pesistica Savona, Riccardo Benvenuto, per l’ottimo lavoro svolto. L’augurio è che questi risultati diano nuovo slancio alla Pesistica di tutta la Liguria così duramente colpita dalla pandemia”.