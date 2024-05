Il Karate Club Savona si veste d'oro due volte ai Campionati Italiani Master e Under 21

Si sono disputati ad Ostia lo scorso fine settimana i Campionati Italiani Under 21 e Master di Karate dove sono arrivati risultati straordinari per il Karate Club Savona nella specialità combattimento Kumite: nella categoria master si sono laureate campionesse italiane Raffaella Carlini nella categoria Master B 61kg che conquista il suo 21º titolo in carriera e Greta Vitelli nella categoria Master A +61kg che conquista il suo 32º titolo in carriera; le due atlete, tra le più vincenti della storia del Karate Italiano, svolgono ora la funzione di tecnico ma quando salgono sul tatami riescono ancora a mettere sempre in fila tutte le avversarie.

Risultato incredibile quello conseguito da Andrea Odello, classe 2007, tra i più giovani della sua categoria, che si è laureato Vice Campione italiano conquistando la medaglia d’argento nella categoria -67kg vincendo 5 incontri e cedendo solo dopo una finale combattutissima al forte atleta campano Pietro Pio Califano. L’atleta savonese dimostra di essere uno dei talenti più importanti del panorama Italiano del Karate e con questo risultato ottiene anche il 2º dan.

Settimo posto per Micol Genta (50kg F) e prove più sfortunate ma che dimostrano grande competitività ad alti livelli per Alessio Caleffi e Gabriele Braja.

Il sodalizio savonese sarà di scena questo fine settimana a Padova per la seconda tappa del circuito Open League, gara valida per il ranking nazionale.