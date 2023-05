Calcio, Serie D. Restano quattro gli Under obbligatori per la stagione 2023-24

La nota della LND:

Si invitano tutte le Società a prendere visione sul sito www.lnd.it nella sezione Comunicati / CU – 2022/2023 e nella sezione – Circolari 2022/23, dei Comunicati Ufficiali dal n. 320 al 327, pubblicati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Si riporta l’estratto del Comunicato Ufficiale n. 327 della Lega Nazionale Dilettanti: “Obbligo giovani Campionato Serie D e Coppa Italia Serie D 2023/2024

- 1 nato dal 1° gennaio 2003 in poi

- 2 nati dal 1° gennaio 2004 in poi

- 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi

Campionato Nazionale Juniores “Under19”

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores- Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, dei quali 2 (due) nati dal 1° gennaio 2004 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all’eta massima”.