Calcio, Pietra Ligure. Mario Pisano carica a testa bassa: "A bomba come se fosse un Mondiale, nella memoria di Luigino Fulvio" (VIDEO)

Una squadra in parte rivoluzionata, la volontà di non sfigurare nel breve torneo che si sta per affacciare e soprattutto una ferita che sembra rivendicare dolore ogni giorno di più.

E' un momento di transizione importante quello che sta vivendo il Pietra Ligure, dentro e fuori dal campo.

Il modo migliore per attraversarlo per mister Mario Pisano è tentare di raccogliere il massimo da questo mese e mezzo di campionato, affrontando nel migliore dei modi ogni incontro che attenderà i biancazzurri fino al termine della stagione.