Pallanuoto. La Rari Nantes Savona tiene due tempi, la Pro Recco esce alla distanza e fa suo il derby

La Pro Recco ha superato iggi pomeriggio la Rari Nantes Savona per 11-7 nella cornice della piscina Sciorba di Genova. Una sfida più equilibrata di quanto possa suggerire il risultato finale, con le due squadre appaiate 2-2 all’intervallo lungo dopo due tempi giocati a viso aperto e grande attenzione difensiva.

Il confronto si è deciso nella seconda metà di gara: i biancocelesti hanno preso il largo nel terzo parziale, sfruttando al meglio le occasioni in superiorità numerica, mentre il Savona ha faticato a mantenere il ritmo degli avversari, incassando un pesante 5-2. Anche nell’ultimo quarto Recco ha confermato la propria maggiore profondità di rosa, rendendo vano il tentativo di rimonta dei biancorossi.

Da segnalare comunque la nota più lieta per la squadra di Angelini: il primo gol in A1 del giovane Alessio Mordeglia, bravo a trasformare un rigore e a ritagliarsi un momento personale importante nonostante la sconfitta.

Il Savona tornerà in vasca sabato 29 novembre, quando ospiterà alla piscina Zanelli la Canottieri Napoli per la 10ª giornata. Fischio d’inizio alle 14.45.



Tabellino

PRO RECCO – BANCO BPM R.N. SAVONA 11-7

Parziali: (2-1), (0-1), (5-2), (4-3)

Pro Recco

Nicosia, Di Fulvia 4, Granados 2, Cannella 1, Fondelli, Durjk, Presciutti 1, Pavillard 1, Iocchi Gratta, Buric 1, Condemi F., Irving 1, Negri, Cassia, Demarchi.

All. Sandro Sukno



Banco BPM R.N. Savona

Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo, Gullotta 1 (rig.), Bruni 1, Condemi A. 1, Guidi, Leinweber, Bragantini, Giotta Lucifero, Mordeglia 1 (rig.).

All. Alberto Angelini

Arbitri: Calabrò ed Ercoli

Delegato FIN: Caputi



Superiorità numeriche

Pro Recco: 7/16 + 2 rigori (1 trasformato)

Savona: 2/11 + 3 rigori (2 realizzati)

Note



Espulsi per limite falli:

Rocchi (SAV) a 0'30" del 3° tempo

Guidi (SAV) a 5'42" del 4°

Gullotta (SAV) a 3'25" del 4°

Buric (REC) a 0'45" del 4°



Rigori:

Del Lungo (Savona) para un rigore a Granados a 7'29" del 1° tempo

Rizzo (Savona) fallisce un rigore a 2'56" del 3° tempo